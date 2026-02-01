Stare osobne uskoro ne vrijede, prijete i kazne: Evo tko sve mora po novi dokument

Ako još uvijek u novčaniku nosite staru osobnu iskaznicu, vrijeme je da provjerite datum izdavanja. U kolovozu 2026. godine slijedi velika obavezna zamjena osobnih iskaznica, a za dio građana rok je strogo određen – i nakon njega dokument više neće vrijediti. piše Poslovni dnevnik

Naime, svi koji imaju osobne iskaznice izdane prije 2002. godine, prema zakonu iz 1991., moraju ih zamijeniti najkasnije do 3. kolovoza 2026. Nakon tog datuma stare iskaznice postaju nevažeće. To znači da ih više nećete moći koristiti kao identifikacijski dokument – ni na granici, ni u banci, pošti ili bilo kojoj drugoj instituciji.

Za ostale građane vrijedi redovna zamjena po isteku važenja osobne iskaznice, što je u pravilu svakih pet godina. Važna novost stiže krajem 2026. godine: od 31. prosinca 2026. osobe starije od 70 godina dobit će trajne osobne iskaznice, bez roka važenja.

Tko još mora podnijeti zahtjev u 2026.?

Osim vlasnika “starih” osobnih, postoji još nekoliko skupina koje su dužne ove godine podnijeti zahtjev za novi dokument. Prije svega, to su svi kojima osobna iskaznica istječe tijekom 2026. godine. Budući da certifikati na iskaznici također vrijede pet godina, preporuka je da na vrijeme provjerite datum isteka.

Nova osobna iskaznica obavezna je i u slučaju promjene osobnih podataka – primjerice imena ili prezimena, prebivališta, spola ili osobnog identifikacijskog broja (OIB-a). Zahtjev se mora podnijeti i ako fotografija na iskaznici više ne odgovara vašem stvarnom izgledu, što se često događa nakon duljeg vremenskog razdoblja, kao i u slučaju da je dokument oštećen toliko da se ne može normalno očitati ili koristiti.

Podsjetimo, posjedovanje važeće osobne iskaznice zakonska je obveza za sve hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Hrvatskoj.

Kazna ako zakasnite

Ignoriranje ove obveze može vas stajati novca. Građanin je dužan podnijeti zahtjev za novu osobnu iskaznicu u roku od 15 dana od isteka važenja stare. Ako se taj rok prekorači, propisana je novčana kazna od 66,36 eura.

Koliko košta nova osobna?

Cijena izrade osobne iskaznice ovisi o brzini postupka. U redovnom postupku, kada se dokument izrađuje u roku do 30 dana, cijena iznosi 13,27 eura. Ako vam je osobna potrebna brže, možete odabrati ubrzani postupak (do 10 dana), koji stoji 25,88 eura, ili žurni postupak, u kojem je iskaznica gotova unutar tri radna dana, ali po cijeni od 66,36 eura.

Postoji i dobra vijest za roditelje – prvo izdavanje osobne iskaznice za djecu do 18 godina, koja imaju prebivalište u Hrvatskoj, u redovnom je postupku potpuno besplatno.

