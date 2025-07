Pogledajte generalnu probu vojnog mimohoda za Oluju: Bit će to parada moći!

U vojarni Josip Jović u srijedu je održana generalna proba za vojni mimohod povodom 30. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja. RTL Danas ekskluzivno je doznao kako će izgledati vojna parada u Zagrebu – trasa će biti ista kao i prije 10 godina – od vojarne Croatia prema sjeveru, zatim Avenijom Marina Držića pa sve do križanja s Vukovarskom ulicom.

Upravo s tog križanja službeno kreće mimohod, a prolazit će cijelom dužinom Vukovarske do križanja sa Savskom ulicom. Ondje će nastaviti Savskom do križanja sa Slavonskom avenijom i natrag do vojarne. Građani će imati priliku vidjeti naoružanje kojim raspolaže vojska – od Bradleyja do Leoparda na tlu pa do Rafalea koji će parati nebo.

Isto tako, Ministarstvo obrane u utorak je Zagrepčane obavijestilo da idućih dana zbog letačkih aktivnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) mogu očekivati kratkotrajnu buku. U vježbama sudjeluju piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila HRZ-a, a odvijat će se od 15. do 18. srpnja kao i od 29. do 31. srpnja.