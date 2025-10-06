Počinju radovi u centru Zagreba, trajat će 12 tjedana: Evo što se sve zatvara

Rekonstrukcija tramvajske pruge u zagrebačkoj Ulici kneza Branimira počinje u ponedjeljak i previđa se da će trajati 12 tjedana.

Radovi će se izvoditi po fazama i ovisno o vremenskim prilikama kako bi što manje utjecali na promet i svakodnevni život građana, a ta vrijeme Adventa bit će privremeno obustavljeni.

Iz Grada Zagreba navode da dnevni tramvajski promet neće biti u prekidu, a noću će se organizirati zamjena autobusima. Dodaju da sve informacije možete pratiti na stranicama ZET-a.

Što se radi i što se zatvara?

U prvoj fazi radova, mijenjaju se tračnice na sjevernom tramvajskom kolosijeku Ulice kneza Branimira, od raskrižja s Draškovićevom ulicom do raskrižja s Palmotićevom ulicom u dužini od 110 metara. U sklope ove rekonstrukcije rade se i novi nivelacijski ležajni jastuci s novim pričvršćenjem tračnica te nove pokrovne armirano-betonske ploče.

Nakon prve faze, zamjena tračnica nastavlja se na dijelu od Palmotićeve do Petrinjske ulice, u dužini 138 m te potom od Petrinjske do Trga kralja Tomislava u dužini od 70 metara. Po završetku radova na sjevernom kolosijeku, radovi će se nastaviti na južnom kolosijeku te će se u konačnici obnoviti više od 630 m tramvajskog kolosijeka.

Zatvara se jedan prometni trak uz zonu radova na Ulici kneza Branimira u smjeru zapada, ukidaju se parkirna mjesta u neposrednoj blizini izvođenja radova, a za vrijeme radova u zoni raskrižja s Palmotićevom ulicom, zauzet će se i jedan prometni trak Palmotićeve ulice, a promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

