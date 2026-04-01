DUGO SE ČEKALO /

Počelo je! Plenković i Milanović napokon za istim stolom

Počelo je! Plenković i Milanović napokon za istim stolom
Foto: Net.hr

U Banskim dvorima prvo će se u 13 sati održati sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, a nakon nje sjednica Vijeća za obranu

1.4.2026.
13:36
Hina
Net.hr
U Banskim dvorima u srijedu rano poslijepodne održava se sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, prva nakon gotovo četiri i pol godine, na koju je stigao i predsjednik Republike Zoran Milanović. Milanović nije davao izjave novinarima uoči sjednice.

Osim njega, na Markov trg došli su ravnatelj VSOA-e Ivan Turkalj, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ministri vanjskih poslova, obrane i pravosuđa Gordan Grlić Radman, Ivan Anušić i Damir Habijan, savjetnik predsjednika za nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić koji, također, nisu davali izjave.

U Banskim dvorima prvo će se u 13 sati održati sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, a nakon nje sjednica Vijeća za obranu, obje su zatvorene za javnost, a o zaključcima će se izvijestiti priopćenjem uz službene fotografije.

Na sjednicama će se raspravljati o mogućim posljedicama ratova na Bliskom istoku i Ukrajini na energetske i ekonomske prilike u Hrvatskoj te o modernizaciji i jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske vojske.

Posljednja sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost održana je 9. studenoga 2021.godine, tri i pol mjeseca prije početka ruske agresije na Ukrajinu.

Zoran MilanovićVijece Za Nacionalnu SigurnostMarkov TrgAndrej Plenković
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
