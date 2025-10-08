Plenković: 'Prije 34 godine Sabor je donio povijesnu odluku'

Premijer Andrej Plenković je u srijedu svim hrvatskim građanima i saborskim zastupnicima čestitao Dan Hrvatskog sabora, 8. listopada te podsjetio na povijesnu odluku Sabora iz 1991. o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom državom SFRJ.

"Na današnji dan prije 34 godine Hrvatski sabor donio je povijesnu Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom SFRJ. Tim činom otvoren je put prema međunarodnom priznanju samostalne, slobodne i demokratske Hrvatske", istaknuo je Plenković na društvenoj mreži X.

Na današnji dan prije 34 godine Hrvatski sabor donio je povijesnu Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom SFRJ. Tim činom otvoren je put prema međunarodnom priznanju samostalne, slobodne i demokratske Hrvatske. Trajnu zahvalnost dugujemo… pic.twitter.com/AYiyUWM6hm — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) October 8, 2025

Kako je naglasio, trajnu zahvalnost dugujemo vizionarskoj politici prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana, hrvatskim braniteljima koji su za našu slobodu dali najviše, kao i svim zastupnicima Hrvatskoga sabora koji su tog povijesnog dana donijeli odluku presudnu za budućnost hrvatske države.

"Danas je naša zadaća da zaokružimo međunarodni položaj Hrvatske, jačamo gospodarstvo i podižemo životni standard hrvatskih građana. Svim hrvatskim građanima, kao i svim saborskim zastupnicima, uime Vlade RH i osobno, od srca čestitam Dan Hrvatskog sabora", poručio je premijer Plenković.

U Hrvatskoj se 8. listopada obilježava kao spomendan Dan Hrvatskoga sabora, u znak sjećanja na 8. listopada 1991. kada je prvi saborski saziv jednoglasno donio povijesnu odluku o raskidu svih državnopravnih veza Hrvatske s bivšom državom SFRJ. Ranije se taj datum obilježavao kao Dan neovisnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković pustio autocestu od 900 mil. eura, a šef HAC-a doživio nezgodu na pozornici!