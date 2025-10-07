Plenković otkrio kada počinju pregovori MOL-a i Janafa: 'Ovo su interesi koje ćemo zastupati...'

Janafove cijene usporedive su s cijenama drugih naftovoda u Europi i on je sposoban dopremiti svu potrebnu naftu za MOL-ove rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj, rekao je danas premijer Andrej Plenković, najavljujući sutrašnji sastanak predstavnika Janafa i MOL-a.

"Janaf nudi metodološki usporedive cijene s drugim naftovodima u Europi i sposoban je dopremiti svu naftu koja je potrebna MOL-ovoj rafineriji Százhalombatta u Mađarskoj i onoj u Bratislavi u Slovačkoj i pritom je spreman pregovarati o cijeni", rekao je Plenković, koji je jutros položio vijenac u spomen na godišnjicu raketiranja Banskih dvora.

"To je okvir s kojim će sutra, vjerujem, predstavnici Janafa zastupati svoje interese i stavove u želji da se postigne dogovor s MOL-om", rekao je.

Plenković razgovarao s Orbanom

Podsjetio je da je u razgovorima s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom otklonio teze mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Szijarta da je Hrvatska ratni profiter koji koristi rat u Ukrajini kako bi dizala cijene transporta nafte.

Hrvatska prema njegovim riječima ima veliku energetsku i kritičnu infrastrukturu i to ne samo za svoje potrebe, a kada je riječ o naftovodu, kaže da je mađarskim partnerima Janaf sposoban transportirati godišnje do 15 milijuna tona nafte, što je u potpunosti dovoljno za sve potrebe rafinerije Százhalombatta u Mađarskoj i one u Bratislavi u Slovačkoj.

"To je smisao Janafa. Jadranski naftovod nije smišljen samo za Hrvatsku, smišljen je da bude za regionalnu korist, kao što trenutačno doprema praktički 95 posto potreba sirove nafte za rafineriju u Pančevu koja je u većinskom vlasništvu ruskih kompanija, i zbog toga pada u režim sankcija SAD-a, no vjerujemo da će se i to pitanje vlasništva uskoro riješiti", rekao je Plenković.

Janaf ima kapacitete

Podcrtao je još jednom kako je Janaf u potpunosti sposoban transportirati naručene količine nafte.

Ujedno je izvijestio da je od predsjednice Europske komisije (EK) Ursule von der Leyen zatražio da EK-ova uprava za energetiku pošalje svoje stručnjake na testiranje kapaciteta Janafa, kako bi se otklonile dvojbe o njegovoj tehničkoj sposobnosti transporta nafte za MOL, a da se nakon toga pristupi komercijalnim pregovorima između dvije kompanije o cijeni transporta.

Pritom, kako je rekao, što je narudžba u smislu volumena nafte veća i ugovor dugotrajniji, to su cijene manje i to po metodologiji koja je prisutna u Europi.

