Šef Janafa otkriva tajni dogovor Rusije i Mađarske: 'U tome je zapravo kvaka'

Pregovarači mađarskog MOL-a stižu u Hrvatsku. U srijedu počinju pregovori s Janafom oko transporta nafte. Naime, pod pritiskom su Amerikanaca da prestanu kupovati rusku naftu. Uslijedile su optužbe na račun Hrvatske, a šef Janafa otkriva nevjerojatan tajni dogovor Rusije i Mađarske.

"Imamo kapacitete za transport 5 puta više nafte nego prema sadašnjem ugovoru", poruka je Janafa MOL-u uoči početka pregovora u srijedu.

Stjepan Adanić, predsjednik Uprave JANAF-a: "Kada bi oni uvozili veće količine preko nas, 12 milijuna koliko im treba, odnosno 11 minus 1 milijun koji proizvode sami, onda bi cijene bile povoljnije. Jer bi onda Jadranski naftovod bio iskorišten ne 20 posto, nego možda 50, 80 ili 100 posto. A to mijenja onda razliku u cijeni, definitivno."

Mađarska uvozi jeftinu rusku naftu, jer ima izuzeće od sankcija. A predsjednik Uprave Janafa tvrdi da MOL zarađuje nevjerojatan iznos jer posluje s Rusima, u odnosu na druge europske zemlje.

"Rusi su im dali veliki diskont. Prema nasim informacijama, taj diskont je od 11 do 13 dolara po barelu. I ako to računate na količinu od 10,2 milijuna koju oni prevoze to vam je zarada od milijardu dolara godišnje. Prema tome, tu je zapravo catch", ističe Adanić.

Tko je profiter?

Stvari se za Mađarsku mijenjaju nakon što je američki predsjednik Donald Trump zatražio od premijera Viktora Orbana da prestane uvoziti rusku naftu. Uslijedila je optužba mađarskog ministra vanjskih poslova da su Hrvatska i Janaf profiteri u sukobu između Rusije i Ukrajine jer nameću visoke cijene. Ipak, mađarski i hrvatski premijer prije nekoliko dana postigli su primirje.

Situaciju prati i posebni savjetnik predsjednika Republike za energiju. I kaže da je mađarski ministar, optužujući Hrvatsku za profiterstvo, htio isposlovati bolju cijenu od Janafa.

Julije Domac, posebni savjetnik predsjednika Republike za energiju i klimu: "Mislim da se u ovoj situaciji vidi koliko je Janaf strateška tvrtka, koliko je pozicija Janafa dobra i kako bi Hrvatska tu poziciju trebala koristiti za pregovore za energetiku."

Dodaje i da je ovo prilika da se u pregovorima Hrvatska postavi odlučno pa i da na stol stavi druge teme, poput vraćanja rafinerijskog dijela INA-e i strateških interesa koji su olako prepušteni.

Što kaže MOL?

Tijekom RTL-a Danas oglasio se na naš upit MOL. Poručuju da trenutno plaćaju višestruko poznate naknade za korištenje Janafovog naftovoda. Dodaju da još uvijek nemaju pouzdane podatke o stanju i kapacitetima Janafa.

"MOL Grupa je otvorena za obnovu odnosa s Janafom, koji je desetljećima dobro funkcionirao, temeljen na profesionalnoj suradnji i konkurentnim uslugama.

Trenutno plaćamo nekoliko puta više poznatih naknada za prijenos za korištenje Janafovog naftovoda. Štoviše, još uvijek nemamo pouzdane podatke o njegovom stvarnom stanju i kapacitetu. Adria naftovod može igrati veću ulogu u opskrbi milijuna europskih građana tek nakon što Janaf provede potrebne radove održavanja i nakon što dugoročnim zajedničkim testovima kapaciteta pokažemo da je naftovod sposoban opskrbljivati ​​cijelu regiju.

Istodobno, MOL Grupa ostaje pri svom stavu da su potrebna barem dva potpuno funkcionalna naftovoda kako bi se osigurala sigurnost opskrbe u srednjoj i istočnoj Europi."