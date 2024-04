Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu je u zagrebačkoj Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održao konferenciju za medije. Ondje je i sudjelovao na svečanom uručivanju ugovora sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru Poziva Zaželi.

Pozivom Zaželi omogućeno je financiranje pružanja usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom. Plenković je napomenuo da je ovo četvrti poziv za projekt Zaželi i da je imao vrlo pozitivan efekt.

"Iskorišteno je 770 milijuna eura za ovaj, zaposleno 33 tisuće žena te pomoglo više od 155 tisuća starijih osoba", istaknuo je Plenković.

O odnosu s Crkvom i političkoj utakmici

Premijer Plenković komentirao je predstojeće izbore. Rekao je da se treba pošteno natjecati.

"Dostojanstvo je najbitnije i da cijela politička komunikacija ostane na civiliziranoj razini. Nažalost u političkoj utakmici vidimo da se zadnjih nekoliko godina razina te civiliziranosti jako spustila i to je po mom sudu jako loše", rekao je Plenković.

Dotaknuo se i Vatikanskih ugovora za koje je rekao da je njegov stav poznat i da tu nema promjene. Odgovorio je i na pitanje očekuje li potporu Crkve na izborima.

"Što se tiče naše suradnje s Hrvatskom biskupskom konferencijom i drugim vjerskim zajednicama, ona je dobra. Uspostavili smo stalan dijalog i rješavamo sva pitanja koja su na dnevnom redu, tako da su naši odnosi sustavni. Postoji međusobno poštovanje i uvažavanje", kazao je Plenković.

Najveće ulaganje u školsku i obrazovnu strukturu

Nastavio je o HDZ-ovom političkom programu.

"Prije mjesec i pol dana usvojili smo Strategiju demografske revitalizacije da pokušamo zaustaviti ovaj negativni trend koji traje. On je baziran na jačanju obitelji, većom potporom rodiljnih i roditeljskih naknada, novi zakon o dječjem doplatku, dvije trećine djece je obuhvaćeno. Eliminirali smo pitanje nemogućnosti da bilo koje dijete ostane bez obroka, uz besplatan prijevoz, udžbenike, to je novi standard koji će omogućiti ishode i rezultate učenja puno bolje. Kada to bude zaokruženo konceptom cjelodnevne nastave, to će omogućiti europski standard", rekao je Plenković.

Premijer je dodao da financiraju i 800 različitih vrsta predškolskog obrazovanja te da je to najveće ulaganje u školsku i obrazovnu infrastrukturu. Spomenuo je i mjeru da mladi do 30 godina ne plaćaju porez na dohodak.

O rješavaju stamenih problema građana, Plenković kaže da imaju niz aktivnosti.

"Ministar Bačić ovih je dana dodijelio brojne ključeve stanova, a u novom mandatu idemo u novu stambenu politiku, kako bi se problem nekretnina u velikim gradovima riješi", rekao je premijer i dodao da Bačić radi analizu o trenutnoj situaciji koja će izaći nakon izbora.

Odlazak ministara? Macron ih promijenio sto

Plenković je spomenuo i odlazak 30 ministara za vrijeme njegovog mandata i napomenuo da je to minimalan broj te da je samo jedan od njih otišao zbog problema u Vladi. Optužbe o korupciji nazvao je "smiješnim tezama koje bi nas vratile sto godina unazad" u slučaju da na vlast dođu oni koji to govore, istaknuo je premijer. Napomenuo je da je broj ministara koji su otišli minimalan i da je samo jedan od njih otišao zbog problema u Vladi. Optužbe o korupciji nazvao je "smiješnim tezama koje bi nas vratile sto godina unazad" u slučaju da na vlast dođu oni koji to govore. Napomenuo je i to da je francuski predsjednik Emmanuel Macron promijenio sto ministara.

"Nikad veće borbe protiv korupcije nego što je bila u našem mandatu. Njihova teza o porobljenim institucijama je šuplja i netočna. Da smo mi porobili institucije, ne bi se ništa znalo. Drugo, nijedan slučaj od ovih koji je bio, najčešće ta smiješna teza o 30 ministara, samo jako mali broj njih je u nekoj vrsti pravnog postupka, uglavnom za stvari koje nemaju veze s mandatom. Dakle, nije istina da su otišli zbog korupcije", rekao je Plenković.

Istaknuo je da su se tijekom mandata suočili s velikim pritiscima.

"Mislim da će birači i ovaj put odlučivati tako da vide kome mogu pokloniti svoje povjerenje. Mi smo vodili vlade u vrijeme pandemije, krize brodogradilišta, dva razorna potresa, strašnih posljedica na ekonomiju, socijalnih i inflatornih pritisaka i unatoč tome povećali plaće za prosječno 490 eura", kazao je Plenković.

Možemo! trebaju staviti fokus na važnije teme

Premijer je komentirao i članicu stranke Možemo! Sandru Benčić koja je zatražila da se DIP i Ustavni sud prije izbora očituju o regularnosti izborne kampanje. Istaknuo je da se oni ne miješaju u rad Ustavnog suda i DIP-a jer "oni moraju donositi odluke bez pritiska", pa napomenuo da imaju važnijih tema kojima se trebaju posvetiti.

"Možemo! se treba fokusirati na prljav Zagreb, na rješavanje problema otpada, na najveći porez na dohodak u Hrvatskoj. Svatko tko je nešto znao, a sve podatke smo im dali oko porezne reforme kao i instrument da ljudi imaju veću plaću", rekao je Plenković.

Za oporbu je istaknuo da je "imala osam godina da osmisli nešto i ponudi biračima, a nisu smislili ništa osim sintagme". Dodao je da je razočaran lijevim spektrom koji, tvrdi, nije ponudio ništa.

O Milanoviću i 'kršiteljima Ustava'

"Ako imate LNG terminal, Bradleye, Schengen, na domak ste OECD-a, to su ozbiljna postignuća. Sigurno je moglo bolje, sigurno nismo napravili sve, ali smo tu da nastavimo raditi predano na većoj kvaliteti i snažnijem gospodarstvu, ako dobijemo povjerenje građana", rekao je premijer.

Plenković je rekao da su se trudili, ali da je sigurno bilo i grešaka.

"Unatoč zlogukim proročanstvima SDP-a prije četiri godine, prošli smo bez 400.000 otpuštanja, stečajeva i ugroza obitelji, a to se dogodilo odlukama Vlade. Sigurno je moglo bolje, ali ako dobijemo povjerenje birača, nastavljamo raditi predano

"Sigurno nismo napravili sve, ali radit ćemo i dalje na boljoj kvaliteti života za naše ljude", istaknuo je i dodao "mislim da Hrvatskom trebaju upravljati oni koji imaju znanje, ozbiljnost, iskustvo i smirenost - to je moderni suverenizam."

Komentirao je još jednom predsjednika Zorana Milanovića.

"Ja sam rekao, ne može netko pretendirati mimo izbora da bude premijer. Došli smo u fazu da kada netko želi biti predsjednik Vlade, treba ići u kampanju. Zamislite da ja kažem da neću biti u kampanju, igrat ću se s djecom, a kada pobijedite, mene ćete staviti za premijera", rekao je.

Dotaknuo se i teme krize, za koju je napomenuo da ne postoji i istaknuo da se ne treba držati onoga što govore "kršitelji Ustava i koji izmišljaju nekakve krize".

"U Hrvatskoj ne postoji neka kriza, katastrofa, nikada nismo bolje stajali po svim kriterijima. Imati narativ da nam nikad nije bilo gore, to može samo netko tko ništa ne zna", napomenuo je Plenković.

