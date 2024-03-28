Nacionalni odbor HDZ-a usvojio je liste za parlamentarne izbore koje će stranka predati Državnom izbornom povjerenstvu (DIP). Rok za predaju lista je u petak do ponoći.
Na listama su brojna poznata imena, od ministara i stranačkih čelnika, do gradonačelnika i bivših saborskih zastupnika. Na njima nema bivšeg čelnika HDZ-a Tomislava Karamarka, kako je i najavio premijer Andrej Plenković u ekskluzivnom intervjuu za RTL, iako se o tome šuškalo otkako se pojavio na stranačkom skupu u Lisinskom.
U prvoj izbornoj jedinici šesto mjesto na listi zauzeo je glasnogovornik Vlade Marko Milić, a dva mjesta niže je i Alemka Markotić. Ministar zdravstva Vili Beroš koji je na prošlim izborima osvojio najveći broj preferencijalnih glasova u desetoj izbornoj jedinici, sad je na drugom mjestu u šestoj izbornoj jedinici na čijem je čelu ministar vanjskih i europskih poslova Davor Božinović.
U desetoj izbornoj jedinici na zadnjem mjestu našao se bivši ministar obrane Damir Krstičević.
Izborne liste
PRVA IZBORNA JEDINICA
1 ANDREJ PLENKOVIĆ
2 ŽELJKO REINER
3 NINA OBULJEN KORŽINEK
4 KREŠIMIR AČKAR
5 DARKO KLASIĆ (HSLS)
6 MARKO MILIĆ
7 LJUBICA LUKAČIĆ
8 ALEMKA MARKOTIĆ
9 MATO ČIČAK
10 MAKSIMILIJAN ŠIMRAK
11 MARIO ŽUPAN
12 TUGOMIR MAJDAK
IVICA MIŠKULIN
JOSIP LUCIĆ
DRUGA IZBORNA JEDINICA
1 GORDAN JANDROKOVIĆ
2 KRUNOSLAV KATIČIĆ
3 DARIO HREBAK (HSLS)
4 ANTE DEUR
5 GORDAN GRLIĆ-RADMAN
6 MIRO TOTGERGELI
7 JAVOR BOJAN LEŠ
8 ZDRAVKA BUŠIĆ
9 SANELA GRBAŠ BRATKOVIĆ
10 TOMISLAV OKROŠA
11 FRANJO POLJAK
12 EVA JENDRIŠ ŠKRLJAK
13 BRANKO HRG (HDS)
14 MARKO MARUŠIĆ
TREĆA IZBORNA JEDINICA
1 ANĐELKO STRIČAK
2 ZORAN GREGUROVIĆ
3 LJUBOMIR KOLAREK
4 PREDRAG ŠTROMAR (HNS)
5 DAMIR HABIJAN
6 ŽARKO TUŠEK
7 SANJA BOROVEC
8 DRAŽEN SRPAK
9 LJUBICA JEMBRIH
10 SINIŠA JENKAČ
11 ROBERT ŠPLAJT (HNS)
12 GORDANA RAMUŠĆAK
13 ZDRAVKO TUŠEK
GORAN KANIŠKI
ČETVRTA IZBORNA JEDINICA
1 IVAN ANUŠIĆ
2 IGOR ANDROVIĆ
3 DARKO SOBOTA
4 IVAN RADIĆ
5 NATAŠA TRAMIŠAK
6 GORAN IVANOVIĆ
7 JOSIP ĐAKIĆ
8 MARIN MANDARIĆ
9 RATIMIR LJUBIĆ
10 VESNA BEDEKOVIĆ
11 MARIN BABIĆ (HNS)
12 IVO ZELIĆ
13 STIPAN ŠAŠLIN
14 KREŠIMIR KAŠUBA
PETA IZBORNA JEDINICA
1 MARIN PILETIĆ
2 IVAN BOSANČIĆ
3 PERO ĆOSIĆ
4 ANTONIJA JOZIĆ
5 NIKOLA MAŽAR
6 DANIJEL MARUŠIĆ
7 ŽELJKO GLAVIĆ
8 JOSIP ŠARIĆ
9 TOMISLAV ZADRO
10 ANKICA ZMAIĆ
11 ANAMARIJA BLAŽEVIĆ
12 LIVIA MADUNA
13 PETAR ŠIMIĆ
14 JOSIP SAMARDŽIĆ
ŠESTA IZBORNA JEDINICA
1 DAVOR BOŽINOVIĆ
2 VILI BEROŠ
3 MISLAV HERMAN
4 MARKO PRIMORAC
5 ŽELJKO TURK
6 DAVOR IVO STIER
7 RADOVAN FUCHS
8 MARKO PAVIĆ
9 DANIJELA BLAŽANOVIĆ
10 MIRJANA KUJUNDŽIĆ-TILJAK
11 TOMISLAV DULIBIĆ
12 MARIJA VRHOVSKI
13 IVAN ĆELIĆ
14 MILJENKO FILIPOVIĆ
SEDMA IZBORNA JEDINICA
1 TOMO MEDVED
2 IVAN CELJAK
3 MARTINA FURDEK - HAJDIN
4 MARIJANA PETIR (NEZ.)
5 ERNEST PETRY
6 VESELKO GABRIČEVIĆ (HSU)
7 NIKOLINA BRNJAC
8 MAJDA BURIĆ
9 RADE ŠIMIČEVIĆ
10 MAGDALENA KOMES
11 DAMIR MANDIĆ
12 ANĐELKA SALOPEK
13 SANJA MIOKOVIĆ
14 IVAN DABO
OSMA IZBORNA JEDINICA
1 OLEG BUTKOVIĆ
2 ANTON KLIMAN
3 JOSIP OSTROGOVIĆ
4 TOMISLAV KLARIĆ
5 IRENA HRSTIĆ
6 ALEN RUŽIĆ
7 JOSIP BORIĆ
8 DAVOR ZUBOVIĆ (HSU)
9 ILIRJANA - CROATA MEDUR
10 ANA KUČIĆ
11 MARIO BRATULIĆ
12 IVAN BUBIĆ
13 KRISTJAN STANIČIĆ
14 IVAN KIRIN
DEVETA IZBORNA JEDINICA
1 IVAN MALENICA
2 ŠIME ERLIĆ
3 ANTE SANADER
4 BRANKA JURIČEV - MARTINČEV
5 JOSIP BILAVER
6 IVAN BUGARIN
7 HRVOJE ZEKANOVIĆ (HDS)
8 ANTE BABIĆ
9 JAKOV VETMA
10 NIKOLINA BARADIĆ
11 PERICA BOSANČIĆ
12 JURE BRIŽIĆ
13 TONČI GLAVINA
14 ŽELJKO BURIĆ
DESETA IZBORNA JEDINICA
1 BRANKO BAČIĆ
2 BLAŽENKO BOBAN
3 TOMISLAV ŠUTA
4 MATO FRANKOVIĆ
5 ANDRO KRSTULOVIĆ OPARA
6 MARIJA VUČKOVIĆ
7 DANICA BARIČEVIĆ
8 ANTE ŠOŠIĆ
9 DALIBOR MILAN
10 IVAN BUDALIĆ
11 JURE BRKAN
12 ZRINKA MUŽINIĆ BIKIĆ
13 IVO RADICA
14 DAMIR KRSTIČEVIĆ
JEDANAESTA IZBORNA JEDINICA
1 ZVONKO MILAS
2 NEVENKO BARBARIĆ
3 RADOJE VIDOVIĆ
4 DARIO PUŠIĆ
5 JASNA VOJNIĆ
6 VLATKA MARTINOVIĆ
7 ANA ANDRIĆ
8 MATE OMAZIĆ
9 NATAŠA PAVIĆ
10 IVAN GUGAN
11 DANIELA MILOŠ
12 LJUBOMIR MAJDANDŽIĆ
13 VESELKO JOVANOVIĆ
14 RAJKA MIKULIĆ
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