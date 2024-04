Prvi je radni dan političara u kampanji. Uživo u RTL-u Danas detaljnije o kampanji govorila je reportetka Ana Mlinarić.

Svaka politička struja ima neki svoj plan kampanje. Hoćemo li gledati sučeljavanja premijerskog kandidata?

"To je uvijek onaj najzanimljiviji dio, uvijek vrhunac kampanje, ali čini se, ne za ove izbore, barem ne ona dva najizglednija kandidata za premijera, i to zato što je Ustavni sud zabranio kandidaturu Zorana Milanovića. Andrej Plenković neprestano ponavlja da Zoran Milanović i ne želi dati ostavku jer se boji toga sučeljavanja. Predsjednik mu je odgovorio neki dan. Kaže, nije mu do debate, a i zadnji put kada smo se sučelili 2016., kaže, razbio je u toj debati Plenkovića. Postoje tu i drugi, naravno, kandidati za premijera, i Sandra Benčić i Nikola Grmoja. Svi oni traže da sjednu s Andrejom Plenkovićem, a kako doznajem ni SDP-u nije strana ta ideja i stranke bi u tom slučaju, budući da na to sučeljavanje ne može Zoran Milanović najvjerojatnije slali Peđu Grbina. No, takvu mogućnost Andrej Plenković danas je odbacio i s ovim drugima ne želi zapravo sjesti i debatirati. Gledat ćemo one debate podijeljene na područja. Stranke će slati svoje kandidate koji se bave određenim temama, ali to najzanimljivije, kao što sam rekla, nećemo. 2016. gledali smo Plenkovića nasuprot Zorana Milanovića, na prošlim izborima 2020. Plenković je u debati bio s prethodnikom Peđe Grbina na čelu SDP-a Davorom Bernardićem."

Dobro, očekuje li se uskoro bilo kakva reakcija Ustavnog suda zbog paralelne kampanje s Pantovčaka?

"Da, tu su dvije mogućnosti. Jedna je da Ustavni sud samoinicijativno nešto kaže o tome da predsjednik vrlo otvoreno ne poštuje njihovo upozorenje. Za sada ne otkrivaju hoće li to napraviti tijekom kampanja. Čuli smo neki akteri na ovim izborima smatraju da se to mora dogoditi prije izbornog dana, jer sve što bi se događalo nakon izbornog dana zapravo bi unijelo pravnu nesigurnost. Postoji još jedna mogućnost, a to je da kandidati sami prijave Zorana Milanovića. To mogu napraviti kandidati, stranke ili liste, pa tako i HDZ i Andrej Plenković, koji iz dana u dan govore da Zoran Milanović krši Ustav. Danas sam vrlo konkretno pitala premijera zašto onda ne posegne i za tom mogućnošću. No, Plenković odbija dati konkretan odgovor, što očito znači da se HDZ u ovim trenucima i dalje više isplati Milanovića javno kritizirati, ali ne povući i taj konkretni potez."

"Oformilo se kao i pred svake izbore i Etičko povjerenstvo. Oni nadgledaju pridržavaju li se kandidati etičkih standarda. Od njih pak doznajem da bi oni sutra trebali izdati etički kodeks, ali kako mi kažu članovi Povjerenstva, tu neće biti nekih dijelova koji bi se neizravno odnosili i na Zorana Milanovića. I Državno izborno povjerenstvo koje nadgleda provedbu izbora danas je imalo sjednicu. Nisu se bavili Milanovićem, ali su se bavili jednim drugim kandidatom koji u kampanji koristi Milanovića. Radi se o Damiru Vanđeliću, koji u kampanji koristi i Milanovića i Plenkovića i kako doznajem, DIP je sa današnje sjednice taj slučaj poslao Etičkom povjerenstvu s jedne strane da razmotre radi li se tu o negativnoj kampanji, ali i da se očituju upravo na to spominjanje Milanovića koji nije kandidat, odnosno čiju je kandidaturu zabranio Ustavni sud. Treba još jednom podsjetiti da i DIP i Etičko povjerenstvo nemaju nikakvih mehanizama reagirati u ovom slučaju i jedini koji može reagirati je Ustavni sud, a kao što sam rekla na početku oni ne otkrivaju hoće li se na i koji način o predsjedniku koji krši njihovo upozorenje oglašavati."

