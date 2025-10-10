Plenković komentirao Vučićevu izjavu da će kupiti Janaf i HEP: 'Srbija ima problem'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na otvorenju Međunarodne braniteljske konferencije, u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva branitelja Ukrajine u suorganizaciji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Nakon konferencije premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije, a zatim i odgovarao na novinarska pitanja. Komentirao je Janaf i NIS.

"Mi o tome razgovaramo stalno, bio sam i u Kopenhagenu i razgovarao s predsjednicom komisije, razgovarao sam i s Orbanom i Vučićem. Stupile su na snagu američke sankcije srpskom NIS-u koji je u većinskom vlasništvu ruske energetske kompanije i to je temeljni razlog sankcija. Te sankcije i njihov režim onemogućile su jadranskom naftovodu da nastavi transport sirove nafte iz Omišlja našim cijevima do granice prema rafineriji u Pančevu. Mi smo uspjeli nekoliko puta odgoditi sankcije, ali nakon pojačanih ruskih agresija, sada je to neizbježno", komentirao je.

Srbija ima problem strukture vlasništva

Dodao je kako vjeruje da će se to pitanje razriješiti u sljedećim mjesecima. Janaf kao kompanija dobro stoji, imaju dovoljno rezervi i tu ne vidi prijetnju.

Što se tiče MOL-a i Janaf-a kaže:

"Dobro je što je na sastanku MOL zatražio ponude na dulji rok i na veće količine. Vidimo jedan promijenjeni stav u odnosu na postojeće ugovore, vidjet ćemo kako će se ti razgovori odvijati", rekao je.

Plenković smatra da Srbija ima problem strukture vlasništva.

"Imali su 7,8 mjeseci da riješi strukturu vlasništva, nije uspjela. Hrvatska ne pretendira bilo kome nešto uzimati, predsjednik Vučić je malo iskarikirao da će kupiti i Janaf i HEP kao da su na prodaju. Svaka država mora učinit napor da tvrtke budu u nacionalnom vlasništvu", rekao je Plenković.

Kaže da kod nas nitko nije osjetio da je cijena plina narasla 17 puta jer je Vlada limitirala cijene naftnih derivata, plina, struje.

"Janaf nije na prodaju, stvar je jednostavna", ističe Plenković.

Ponovno je komentirao i situaciju u energetskom sektoru: "Noćas je bombardiran Kijevi, ubijeno je sedmogodišnje dijete. Nije normalno da europske države kupuju fosilna goriva od Rusije dok traje agresija", zaključio je.

Plenković o kandidatima za Vrhovni sud

Premijer Andrej Plenković poručio je u petak, govoreći o pristiglim kandidaturama za predsjednika Vrhovnog suda, kako ne želi ništa prejudicirati prije nego se ispoštuje zakonska procedura i predsjednik Republike Zoran Milanović kao predlagatelj kaže svoj stav.

"Ja bih pričekao, mi smo uvijek tu poštovatelji procedure i svih kandidatkinja i kandidata. Razmotrit ćemo", kazao je Plenković nakon otvorenja Međunarodne braniteljske konferencije u Splitu upitan hoće li vladajuća većina podržati kandidatkinju Mirtu Matić ukoliko ju predsjednik Milanović predloži za predsjednicu Vrhovnog suda.

Procedura je jasna, dodao je, istaknuvši kako DSV najprije treba kompletirati sve kandidature te da će nakon toga vidjeti što će o tim kandidatima reći predlagatelj sukladno Ustavu, a to je predsjednik Republike.

"Zadnji put nije napravio ništa, što isto nije normalno niti po zakonu. Da li će netko uopće biti upućen u proceduru pa ćemo sagledati stvari, ne želim ništa prejudicirati", poručio je.

Državno sudbeno vijeće (DSV) u petak je predsjedniku dostavilo tri valjane kandidature - profesorice pravnih znanosti Aleksandre Maganić, sutkinje Visokog trgovačkog suda Mirte Matić i odvjetnika Šime Savića. Treći je ovo javni poziv koji je bio raspisan za čelnika Vrhovnog suda od ožujka i smrti tadašnjeg predsjednika Radovana Dobronića. Maganić se kao jedina kandidatkinja javila i na prethodni javni poziv, no Milanović ju nije predložio Hrvatskom saboru za imenovanje na tu poziciju, niti zatražio mišljenje DSV-a i saborskog Odbora za pravosuđe.

U prvom je pokušaju Milanović za najvišu pravosudnu dužnost predložio sutkinju zagrebačkog Županijskog suda Sandru Artuković Kunšt koja nije dobila podršku u Saboru. Na taj se natječaj javio i odvjetnik Savić koji se kandidira ponovno.

Projekt ophodnih brodova naslijeđen iz vremena Kotromanovića

Upitan o ophodnim brodovima i ugovoru koji je Brodosplit raskinuo s Ministarstvom obrane, a prema kojem su ih trebali izgraditi tri, premijer je podsjetio kako je taj projekt naslijeđen još iz vremena SDP-ova ministra Ante Kotromanovića te da će se tražiti rješenja za ovu situaciju.

"Ministar Anušić na početku svog mandata prije skoro dvije godine razgovarao je s Upravom Brodosplita, za sada je situacija nešto izmijenjena. Hrvatska vojska i Hrvatska ratna mornarica trebaju ophodne brodove, taj je projekt naslijeđen još iz vremena Kotromanovića. Činilo se puno da se ti brodovi naprave, nažalost, to je išlo sporo, tražit će se rješenja. Nemam sada neke konkretne informacije, razgovarat ćemo s ministrom pa ćemo vidjeti nakon ovih raskida ugovora", istaknuo je.