Platforma Halo inspektore najavila prosvjed 'Pet minuta šutnje upozorenja'

Nakon bojkota zbog visokih cijena, platforma Halo inspektore pokreće novu akciju – ovaj put pozivaju građane na prosvjed i simboličnih pet minuta šutnje upozorenja. Cilj je poslati jasnu poruku onima koji su odgovorni za nekontrolirani rast cijena i povećanje siromaštva u Hrvatskoj.

Prosvjed će se održati u četvrtak, 20. veljače u 5 do 12 sati ispred Hrvatske narodne banke u Zagrebu, na Svjetski dan socijalne pravednosti. Nakon petominutne tišine, građani će u točno podne napraviti gromoglasnu buku kako bi pokazali da vrijeme šutnje istječe.

Osim u Zagrebu, pozvani su i građani u svim gradovima da sudjeluju u akciji. Priopćenje platforme prenosimo u cijelosti:

"Inflacija i enorman rast cijena povećavaju siromaštvo i nejednakosti. Održavanje stabilnosti cijena je odgovornost HNB-a i Savjeta HNB-a. Imenovani su na šest (6) dugih godina zajamčenog nerada, a neki su tamo i po dva mandata. Tko su ta elita ljudi odgovornih za rašomon cijena u Hrvatskoj? I jedino u Hrvatskoj?

To su guverner Boris Vujčić (svaki komentar suvišan), zamjenica guvernera Sandra Švaljek (između ostalog upravlja Muzejom kuna) i pet (5) viceguvernera: Tomislav Ćorić (najpoznatiji po frizuri i nadimku tć), Ivana Jakir-Bajo (bivša državna rizničarka), Maroje Lang (uglavnom makroekonomist), Michael Faulend (za međunarodne poslove i kreditne institucije, viceguverner još od 2013.) i Bojan Fras (i on je viceguverner još od 2013. i šef "uspješnog" Ureda za praćenje zaštite potrošača). Kraj tako eminentnog Savjeta kako se može dogoditi ovakav fijasko s inflacijom i enormnim rastom cijena svega u Hrvatskoj? Tako što debelim guskama mažemo vrat i nikoga nije briga.Tržište je prepušteno stihiji i grabežu. Profit određuje kako ćemo živjeti.

Jedemo preskupi kruh i pekarske proizvode na kredit. Hrvatske proizvode plaćamo skuplje u Hrvatskoj nego na policama drugih država. Bankarske naknade drastično idu gore. Teleoperateri nas i dalje gule. Cijene zdravstvenih usluga kontinuirano rastu, a javno se zdravstvo raspada. A gdje je nestao čovjek? Imamo pravo na poštenije i ravnopravnije društvo. Imamo pravo tražiti zaštitu od pohlepe.

Zašto 20. veljače 2025?

Svjetski dan socijalne pravednosti je 20. veljače, a Republika Hrvatska je po ustavnom određenju socijalna država. Socijalna pravednost je jedan od temelja društvenog napretka i odnosi se na suzbijanje siromaštva i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve građane. Više od 750 tisuća građana u RH živi u riziku od siromaštva. To je petina nas. Svaki peti naš sugrađanin je u bojkotu svaki mjesec zato što si ne može priuštiti hranu po ovim cijenama. To nije jednakost. Zato pozivamo potrošače, sve građane: dođite u četvrtak, 20. veljače 2025., u 5 do 12 sati ispred HNB-a, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb. Dođite s katalozima za akcije i popuste u trgovačkim centrima koje ćemo ostaviti guverneru i viceguvernerima kako bi i oni mogli naći najpovoljniju ponudu za sebe. U pet do 12 tog dana pod nazivom "Pet minuta šutnje upozorenja" ispred HNB-a pošaljimo poruku svima koji su odgovorni za ovu situaciju.

Šutimo pet minuta. A onda, točno u podne, pozivamo sve potrošače na gromoglasnu buku svim raspoloživim sredstvima (sirene u automobilima i tramvajima, zvižduci, poklopci, bubnjevi, glasovi…) kao znak da je vrijeme šutnje završilo.

Osim u Zagrebu, pozvani su i svi potrošači u svim gradovima Lijepe naše da toga dana točno u podne naprave buku od automobilskih sirena do zvižduka, s prozora stanova i kuća, na ulici, na radnim mjestima, gdje god se zateknu. O detaljima akcije potrošača u većim gradovima više informacija u idućim danima.



Na kraju prosvjeda pročitat ćemo zahtjeve potrošača prema svima koji su imali dužnost i obvezu poduzeti radnje i mjere koje su trebale spriječiti rast inflacije i enorman rast cijena u Hrvatskoj. Vidimo se u četvrtak, 20. veljače 2025. u 5 do 12 sati ispred HNB-a na Trgu hrvatskih velikana 3 u Zagreb. Javno okupljanje ispred HNB-a je najavljeno policiji. #Bojkotide dalje."

