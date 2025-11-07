PITAMO VAS /

Kako smanjiti tenzije u društvu?
Svih devet muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, dobili su jednomjesečni istražni zatvor, doznaje se u petak na Županijskom sudu u Splitu.
Svi su prijavljeni zbog kaznenog djela nasilničkog ponašanja, te povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti. U istražni zatvor su završili zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Kako se neslužbeno doznaje privedeni su uglavnom davali svoju obranu.
Svi oni se dovode u sumnju da su u ponedjeljak predvečer ušli u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje je, u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, trebalo početi obilježavanje Dana srpske kulture, te zatražili od prisutnih da napuste prostoriju.
Osmero članova KUD-a iz Novog Sada, uglavnom mlađih osoba, te drugi sudionici mirno su napustili gradski kotar. Cijeli slučaj je prijavljen policiji. Svjedoci su rekli kako je riječ o većoj grupi muškaraca koji su bili odjeveni u crno, a neki od njih su bili zamaskirani.
Kao odgovor, Torcida se za petak najavila prosvjed na splitskoj Rivi.
U našoj rubrici pitamo i vas "Kako smiriti tenzije u društvu?".
Odgovore pišite na Facebook stranici našeg portala Net.hr, a neke od njih objavit ćemo u RTL-u Danas u 16.30 sati.
