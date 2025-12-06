Otac Meghan Markle zavapio: 'Ne želim umrijeti u svađi, želim je vidjeti još jednom'

Meghan Markle (44) ponovno se našla u središtu svjetske pozornosti nakon što je njezin teško bolesni otac, Thomas Markle (81), iz bolničkog kreveta uputio emotivnu poruku svojoj kćeri, moleći je da ga posjeti “barem još jednom prije nego što umrem”.

Bivši holivudski direktor rasvjete trenutno se oporavlja u bolnici na Filipinima nakon amputacije lijeve noge ispod koljena, zahvata koji su liječnici opisali kao “pitanje života ili smrti”. Operacija je izvedena u srijedu, a prema riječima njegovog kirurga, u nozi se stvorio ogroman krvni ugrušak koji je prekinuo cirkulaciju. Da se infekcija proširila prema srcu – ishod bi bio fatalan.

Foto: Backgrid/backgrid Uk/profimedia

Unatoč teškoj operaciji, Thomas se osjeća dovoljno snažno da progovori za medije i pošalje poruku Meghan, s kojom ne razgovara od 2018. godine i njezina vjenčanja s princem Harryjem (41).

“Nisam promijenio broj – uvijek je mogla nazvati”

U razgovoru za The Mail on Sunday, Thomas je rekao da ga zbunjuju medijska izvješća prema kojima je Meghan “stupila u kontakt” nakon što je doznała za njegovo stanje.

“Nisam promijenio broj upravo zato da me uvijek može dobiti. Ali nisam primio nikakvu poruku, ni poziv”, rekao je Markle, dodajući da ga boli pomisao da bi Meghan mogla pomisliti da je bilo kakav kontakt s njom nepoželjan.

Bolnica je također potvrdila – uz njegovo dopuštenje – da nitko iz Meghanina tima nije kontaktirao ustanovu, unatoč izvješćima u britanskim medijima da je “poslala poruku ocu”. “Da je vojvotkinja nazvala, cijela bolnica bi znala”, otkrio je jedan od zaposlenika.

Foto: Backgrid/backgrid Uk/profimedia

“Ne želim umrijeti posvađan s njom”

Iz intenzivne njege, gdje je i dalje pod nadzorom, Thomas je poslao jasnu poruku:

“Ne želim umrijeti u svađi s Meghan. Volio bih je vidjeti još jednom. Želim upoznati svoje unuke – Archieja i Lilibet. Možda bi bilo lijepo upoznati i njezina supruga.”

Markle priznaje da možda okolnosti nisu idealne, ali ostaje otvoren za pomirenje. “Nikad je nisam prestao voljeti. Uvijek sam bio spreman na razgovor.”

Iako fizički slab, Thomas je želio zahvaliti svima koji mu šalju poruke podrške: “Hvala svima koji mole za moj oporavak, posebno onima iz Britanije. Te poruke mi puno znače.”

Foto: Backgrid/backgrid Uk/profimedia

Život u sjeni obiteljskog raskola

Od 2018. godine i neslavne “aferе paparazzi fotografija”, Thomas i Meghan nisu razgovarali. Nakon toga je doživio dva srčana udara, što ga je spriječilo da je otprati do oltara. Umjesto njega dio puta vodio ju je tadašnji princ Charles – gesta koju je Thomas nazvao “nevjerojatno ljubaznom”.

Početkom godine preselio se na Filipine kako bi izbjegao stalni medijski pritisak. Tamo sada čeka premještaj s intenzivne njege na obični odjel.

