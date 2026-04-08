'NEPRIHVATLJIVO'

Počelo je! Posljednji potez Vlade izazvao oštru reakciju: 'To nam ugrožava poslovanje'

Počelo je! Posljednji potez Vlade izazvao oštru reakciju: 'To nam ugrožava poslovanje'
Foto: Žiga Živulović jr./F.A. BOBO

Iz Petrola su kazali da je trenutačni model formiranja cijena 'neprihvatljiv'. Dodaju i da bilježe značajne negativne financijske efekte koji dugoročno ugrožavaju poslovanje

8.4.2026.
17:39
Tesa Katalinić, Katarina Brečić
Od utorka su na snazi nove cijene goriva, uz ograničenja određena Vladinom odlukom. 

Prema toj odluci, benzin je poskupio za četiri eurocenta te sada stoji 1,66 eura po litri. Dizel je poskupio čak 12 centi i nova mu je cijena 1,85 eura, a najviše je poskupio plavi dizel, čak 17 centi po litri, i nova mu je cijena 1,36 eura.

Vlada je ponovno intervenirala u tržišnu cijenu dizela smanjivši je za dodatna 3 centa po litri, dok u tržišne cijene benzina i plavog dizela ovoga puta nije dirala. Ta je odluka izazvala oštru reakciju distributera goriva. 

'Neprihvatljiv model'

Iz Petrola su kazali da je trenutačni model formiranja cijena 'neprihvatljiv'. Dodaju i da bilježe značajne negativne financijske efekte koji dugoročno ugrožavaju poslovanje.

"Bez ekonomski održivog mehanizma određivanja cijena sigurnost opskrbe ne može biti zajamčena", poručili su.

Ističu kako podržavaju "ciljane mjere usmjerene na zaštitu najranjivijih i preporuke relevantnih međunarodnih energetskih organizacija koje naglašavaju važnost poticanja odgovornije potrošnje goriva". 

"Međutim, horizontalne mjere ne mogu ostvariti učinke u racionalnijem korištenju goriva i pritom stvaraju distorziju tržišnih signala, što dugoročno nije održivo ni za potrošače ni za opskrbu", zaključili su iz Petrola.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
