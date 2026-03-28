Pas upao u šaht dubok čak osam metara: Vatrogasci objavili fotografije spašavanja
Bila je to samo jedna u nizu intervencija koje su vatrogasci odradili otkako je nevrijeme zahvatilo Zagreb
Zagrebački vatrogasci u subotu su spasili psa koji je upao u šaht dubok čak osam metara.
"Bio je strašno prljav, ali i strašno veseo", navode vatrogasci.
Ističu da su ga neozlijeđenog izvukli uz pomoć užadi, a potom su ga predali zabrinutoj vlasnici.
Imali 845 intervencija
Ukupno su ih dosad imali 845, od čega ih se oko 70 posto odnosi na uklanjanje stabala. S uklanjanjem dijelovima građevinskih objekata bilo je povezano oko 25 posto intervencija, a ostatak se odnosi na "uobičajene" požare i tehničke intervencije.
"Unatoč velikom broju intervencija, i dalje zaprimamo velik broj poziva. Molimo za razumijevanje prirode vatrogasnog posla - interveniramo ondje gdje je najpotrebnije, s naglaskom na prometnice, javne objekte i spašavanja", ističu vatrogasci.
POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće bez struje diljem Hrvatske: Najteže u Zagrebu i Zagorju, Krapinu muče i poplave