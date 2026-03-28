FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRLJAV, ALI VESEO

Pas upao u šaht dubok čak osam metara: Vatrogasci objavili fotografije spašavanja
Foto: JVP Zagreb

Bila je to samo jedna u nizu intervencija koje su vatrogasci odradili otkako je nevrijeme zahvatilo Zagreb

28.3.2026.
15:45
Erik Sečić
JVP Zagreb
VOYO logo
VOYO logo

Zagrebački vatrogasci u subotu su spasili psa koji je upao u šaht dubok čak osam metara.

Foto: JVP Zagreb

Foto: JVP Zagreb

"Bio je strašno prljav, ali i strašno veseo", navode vatrogasci.

Foto: JVP Zagreb

Foto: JVP Zagreb

Ističu da su ga neozlijeđenog izvukli uz pomoć užadi, a potom su ga predali zabrinutoj vlasnici.

Imali 845 intervencija 

Bila je to samo jedna u nizu intervencija koje su vatrogasci odradili otkako je nevrijeme zahvatilo Zagreb.

Ukupno su ih dosad imali 845, od čega ih se oko 70 posto odnosi na uklanjanje stabala. S uklanjanjem dijelovima građevinskih objekata bilo je povezano oko 25 posto intervencija, a ostatak se odnosi na "uobičajene" požare i tehničke intervencije. 

"Unatoč velikom broju intervencija, i dalje zaprimamo velik broj poziva. Molimo za razumijevanje prirode vatrogasnog posla - interveniramo ondje gdje je najpotrebnije, s naglaskom na prometnice, javne objekte i spašavanja", ističu vatrogasci. 

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće bez struje diljem Hrvatske: Najteže u Zagrebu i Zagorju, Krapinu muče i poplave

Zagreb, Pas, Vatrogasci
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike