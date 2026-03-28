Pas upao u šaht dubok čak osam metara: Vatrogasci objavili fotografije spašavanja

Zagrebački vatrogasci u subotu su spasili psa koji je upao u šaht dubok čak osam metara.

Foto: JVP Zagreb

"Bio je strašno prljav, ali i strašno veseo", navode vatrogasci.

Ističu da su ga neozlijeđenog izvukli uz pomoć užadi, a potom su ga predali zabrinutoj vlasnici.

Imali 845 intervencija

Bila je to samo jedna u nizu intervencija koje su vatrogasci odradili otkako je nevrijeme zahvatilo Zagreb.

Ukupno su ih dosad imali 845, od čega ih se oko 70 posto odnosi na uklanjanje stabala. S uklanjanjem dijelovima građevinskih objekata bilo je povezano oko 25 posto intervencija, a ostatak se odnosi na "uobičajene" požare i tehničke intervencije.

"Unatoč velikom broju intervencija, i dalje zaprimamo velik broj poziva. Molimo za razumijevanje prirode vatrogasnog posla - interveniramo ondje gdje je najpotrebnije, s naglaskom na prometnice, javne objekte i spašavanja", ističu vatrogasci.

