DIZEL NIKAD SKUPLJI, ALI... /

Pada cijena goriva od utorka? Šušnjar: 'Očekuje se blaga korekcija...'

'Bitno je da imamo dostupne derivate. Imali smo ih cijelo vrijeme, imat ćemo ih i u buduće', rekao je Ante Šušnjar

16.4.2026.
11:53
Hina
Patrik Macek/PIXSELL
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je u četvrtak mogućnost blagog smanjenja cijena goriva od idućega utorka.

Šušnjar, koji je posjetio tvrtku ZM-Vikom u šibenskoj Industrijskoj zoni PODI, rekao je do nove odluke vlade o najvišim maloprodajnim cijenama goriva u ponedjeljak ostalo još par dana, ali da se, "očekuje blaga korekcija na niže".

"Imamo još par dana, ali očekuje se blaga korekcija na niže", rekao je Šušnjar i dodao da su cijene goriva i cijene nafte u padu.

Cijene dizela na svjetskom tržištu dostigla je, kako je rekao, svoje povijesno najviše vrijednosti.

"Nikada nije bila veća cijena dizela. Ona je na Mediteranu u realizaciji ugovora je bila preko 1600 dolara po toni, a prethodno je najviša cijena bila 1350 dolara, pa to jasno govori s kolikom energetskom krizom se suočavamo", istaknuo je.

Opskrba nije dovedena u pitanje

Dodao je da je unatoč tome u Hrvatskoj dostupnost goriva osigurana. "Bitno je da imamo dostupne derivate. Imali smo ih cijelo vrijeme, imat ćemo ih i u buduće, a sigurnost opskrbe nije dovedena u pitanje ni u jednom trenutku", rekao je Šušnjar.

Nakon ponovnog uvođenja regulirane cijene goriva, vlada svakog drugog ponedjeljka određuje najviše maloprodajne cijene za osnovni benzin, dizel, plavi dizel i plin za boce i spremnike. Te cijene važe u dvotjednom režimu, počev od utorka.

Vlada je najavila i izmjene zakona o PDV-u koje se odnose se na mogućnost davanja ovlasti vladi da sukladno razvoju situacije može intervenirati i prilagođavati stopu PDV-a na naftne derivate. 

Te izmjene bi prema najavi premijera Andreja Plenkovića, u Hrvatskom saboru trebale biti izglasane 30. travnja.

Hrvatska postavila i zahtjev Europskoj komisiji u vezi mogućnosti smanjivanja europskog dijela trošarina, što komisija razmatra. Sve su to alati kojima država, uz regulaciju cijena, može utjecati na cijene goriva.

Cijena GorivaGorivoCijenaDizelBenzin
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
