Pada cijena goriva od utorka? Šušnjar: 'Očekuje se blaga korekcija...'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je u četvrtak mogućnost blagog smanjenja cijena goriva od idućega utorka.

Šušnjar, koji je posjetio tvrtku ZM-Vikom u šibenskoj Industrijskoj zoni PODI, rekao je do nove odluke vlade o najvišim maloprodajnim cijenama goriva u ponedjeljak ostalo još par dana, ali da se, "očekuje blaga korekcija na niže".

"Imamo još par dana, ali očekuje se blaga korekcija na niže", rekao je Šušnjar i dodao da su cijene goriva i cijene nafte u padu.

Cijene dizela na svjetskom tržištu dostigla je, kako je rekao, svoje povijesno najviše vrijednosti.

"Nikada nije bila veća cijena dizela. Ona je na Mediteranu u realizaciji ugovora je bila preko 1600 dolara po toni, a prethodno je najviša cijena bila 1350 dolara, pa to jasno govori s kolikom energetskom krizom se suočavamo", istaknuo je.

Opskrba nije dovedena u pitanje

Dodao je da je unatoč tome u Hrvatskoj dostupnost goriva osigurana. "Bitno je da imamo dostupne derivate. Imali smo ih cijelo vrijeme, imat ćemo ih i u buduće, a sigurnost opskrbe nije dovedena u pitanje ni u jednom trenutku", rekao je Šušnjar.

Nakon ponovnog uvođenja regulirane cijene goriva, vlada svakog drugog ponedjeljka određuje najviše maloprodajne cijene za osnovni benzin, dizel, plavi dizel i plin za boce i spremnike. Te cijene važe u dvotjednom režimu, počev od utorka.

Vlada je najavila i izmjene zakona o PDV-u koje se odnose se na mogućnost davanja ovlasti vladi da sukladno razvoju situacije može intervenirati i prilagođavati stopu PDV-a na naftne derivate.

Te izmjene bi prema najavi premijera Andreja Plenkovića, u Hrvatskom saboru trebale biti izglasane 30. travnja.

Hrvatska postavila i zahtjev Europskoj komisiji u vezi mogućnosti smanjivanja europskog dijela trošarina, što komisija razmatra. Sve su to alati kojima država, uz regulaciju cijena, može utjecati na cijene goriva.