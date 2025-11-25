FREEMAIL
BOŽIĆNICE STIŽU /

Sve na jednom mjestu: Evo koliko dobivaju zaposlenici državnih i privatnih firmi, ali i umirovljenici

Sve na jednom mjestu: Evo koliko dobivaju zaposlenici državnih i privatnih firmi, ali i umirovljenici
Foto: Emica Elvedji/pixsell

U nastavku vam na jednom mjestu donosimo tko, gdje i kolike će božićnice dobiti ove godine

25.11.2025.
13:55
Jakov Sedlar
Emica Elvedji/pixsell
Točno je mjesec dana do Božića

Net.hr i ove je godine prvi objavio iznose božićnica u državnim, ali i privatnim firmama. Neke firme odlučile su nam naknadno odgovoriti, poput Podravke koja otkriva da će za više od 3.200 zaposlenika dobiti 200 eura na svoje račune. 

"Uz božićnicu, Podravka osigurava i dar za djecu u iznosu od 140 eura neto koji je već isplaćen uz plaću za listopad u studenom. Pravo na dar za djecu imaju zaposlenici za svako dijete do navršene 15. godine, a koje preko njih ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu", napisali su za net.hr. 

I iz Hrvatske pošte odgovorili su danas na naš upit:

"Prema Kolektivnom ugovoru jednokratna prigodna nagrada, odnosno božićnica bit će isplaćena radnicima Hrvatske pošte u četvrtak 11. prosinca u iznosu od 200 eura."

U nastavku vam na jednom mjestu donosimo tko, gdje i koliko će dobiti ove godine - od radnika u firmama do umirovljenika diljem gradova. 

Ako gledamo samo one koji su odgovorili na naš upit, najviše zadovoljni mogu biti radnici HEP-a, gdje će njihovi zaposlenici dobiti nešto manje od 500 eura. 

Božićnice u državnim firmama: 

  • Hrvatske ceste  - 250 eura
  • Jadrolinija - 250 eura
  • HŽ Infrastruktura - 250 eura
  • HAC - 200 eura
  • HNB - 160 eura
  • JANAF - 350 eura
  • FINA - 350 eura
  • HEP - 497,71 eura
  • Hrvatska pošta - 200 eura
  • Croatia Airlines - još nije poznato
  • Hrvatska lutrija - još nije poznato

A tko će uz božićnicu u državnim firmama dobiti i poklon za djecu, čitajte OVDJE

Što se pak tiče privatnih firmi tu nikad nije ni upitno tko najbolje prolazi. dm svojim radnicima isplaćuje stimulaciju u razini mjesečne bruto plaće svakog pojedinog djelatnika, a uz to i svako dijete radnika do 15 godina starosti dobit će dar u iznosu od 140 eura. 

Božićnice u privatnim firmama:

  • Podravka - 200 eura
  • INA - 331,81 eura 
  • Kaufland - 400 eura
  • PLIVA - 450 eura
  • dm - razina mjesečne bruto plaće
  • Konzum - ne otkrivaju točnu cifru
  • Belupo - još uvijek nije poznato

Više o ovome čitajte OVDJE

Kakva je situacija za umirovljenike po gradovima? 

Što se tiče gradova poprilično je šaroliko. 

Primjerice Varaždin će djelatnicima u Gradu isplatiti 350 eura, ali tamo osim umirovljenika, božićnicu dobivaju i djeca. Svi oni do 17. godine starosti dobit će 25 eura. 

Valja izdvojiti i Zadar koji će osim što daju 53 eura božićnice za umirovljenike koji nemaju mirovinu veću od 200 eura, svojim umirovljenicima uvesti i mjesečni dodatak. Više o tome čitajte OVDJE

Sve o božićnica diljem zemlje čitajte OVDJE

BožićniceBožićnicaPrivatne TvrtkeDržavne TvrtkePodravkaUmirovljeniciDmHep Hrvatska Pošta
