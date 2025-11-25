Sve na jednom mjestu: Evo koliko dobivaju zaposlenici državnih i privatnih firmi, ali i umirovljenici

Točno je mjesec dana do Božića.

Net.hr i ove je godine prvi objavio iznose božićnica u državnim, ali i privatnim firmama. Neke firme odlučile su nam naknadno odgovoriti, poput Podravke koja otkriva da će za više od 3.200 zaposlenika dobiti 200 eura na svoje račune.

"Uz božićnicu, Podravka osigurava i dar za djecu u iznosu od 140 eura neto koji je već isplaćen uz plaću za listopad u studenom. Pravo na dar za djecu imaju zaposlenici za svako dijete do navršene 15. godine, a koje preko njih ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu", napisali su za net.hr.

I iz Hrvatske pošte odgovorili su danas na naš upit:

"Prema Kolektivnom ugovoru jednokratna prigodna nagrada, odnosno božićnica bit će isplaćena radnicima Hrvatske pošte u četvrtak 11. prosinca u iznosu od 200 eura."

U nastavku vam na jednom mjestu donosimo tko, gdje i koliko će dobiti ove godine - od radnika u firmama do umirovljenika diljem gradova.

Ako gledamo samo one koji su odgovorili na naš upit, najviše zadovoljni mogu biti radnici HEP-a, gdje će njihovi zaposlenici dobiti nešto manje od 500 eura.

Božićnice u državnim firmama:

Hrvatske ceste - 250 eura

Jadrolinija - 250 eura

HŽ Infrastruktura - 250 eura

HAC - 200 eura

HNB - 160 eura

JANAF - 350 eura

FINA - 350 eura

HEP - 497,71 eura

Hrvatska pošta - 200 eura

Croatia Airlines - još nije poznato

Hrvatska lutrija - još nije poznato

Što se pak tiče privatnih firmi tu nikad nije ni upitno tko najbolje prolazi. dm svojim radnicima isplaćuje stimulaciju u razini mjesečne bruto plaće svakog pojedinog djelatnika, a uz to i svako dijete radnika do 15 godina starosti dobit će dar u iznosu od 140 eura.

Božićnice u privatnim firmama:

Podravka - 200 eura

INA - 331,81 eura

Kaufland - 400 eura

PLIVA - 450 eura

dm - razina mjesečne bruto plaće

Konzum - ne otkrivaju točnu cifru

Belupo - još uvijek nije poznato

Kakva je situacija za umirovljenike po gradovima?

Što se tiče gradova poprilično je šaroliko.

Primjerice Varaždin će djelatnicima u Gradu isplatiti 350 eura, ali tamo osim umirovljenika, božićnicu dobivaju i djeca. Svi oni do 17. godine starosti dobit će 25 eura.

