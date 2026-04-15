Što kažete? Ovaj automobil je sve promijenio, a sada stiže novi model: 'Nepogrešivo naš'

Nissan je u svom globalnom sjedištu u Japanu, u okviru događaja Vision, premijerno predstavio 100% električni Juke – što bi trebala biti ključna prekretnica u ubrzanju vlastite strategije elektrifikacije na europskom tržištu automobila. Kako navode u Nissanu, u jeku snažnog rasta europskog tržišta električnih vozila, oni se oslanjaju na svoje petnaestogodišnje iskustvo i vodeću poziciju u segmentu električnih vozila kako bi ponudio rješenja prilagođena potrebama kupaca u ovom iznimno složenom i konkurentnom okruženju.

"Okretan, kompaktan i nepogrešivo Nissan – prvi električni Juke unosi karakter i emociju u nova doba mobilnosti. On je suvremena interpretacija jednog od najupečatljivijih europskih crossovera i dio Nissanova plana da svakom profilu kupca ponudi odgovarajući elektrificirani pogon", navode u Nissanu.

Otkako se 2010. godine pojavio na tržištu, Juke je prodan u 1,5 milijuna primjeraka diljem Europe. Svojim je nekonvencionalnim dizajnom iz temelja promijenio segment kompaktnih crossovera. U Nissanu navode kako nova generacija zadržava taj prepoznatljivi duh, ali uvodi potpuno električni pogon i tako ubrzava put prema mobilnosti bez emisija.

Fleksibilan put prema potpunoj elektrifikaciji

100% električni Juke dodatno osnažuje Nissanovu ponudu u kojoj su već nova Micra, treća generacija Leafa, crossover Ariya, lako gospodarsko vozilo Townstar i još jedan električni model A-segmenta koji je trenutačno u dolasku. Električni Juke će, uz treću generaciju Leafa, nuditi tehnologiju V2G koja omogućuje integraciju vozila u širi energetski ekosustav.

Uz širenje ponude električnih vozila, Nissan i dalje nudi hibridnu tehnologiju e-power koja pruža autentičan doživljaj električne vožnje, ali ne zahtijeva punjenje na utičnici. Hibridni modeli poput Qashqaija e-power i Jukea HEV i dalje imaju važnu ulogu u ponudi jer kupcima omogućuju izbor tehnologije koja najbolje odgovara njihovim trenutačnim potrebama.

"Europa ima ključnu ulogu u Nissanovoj elektrifikacijskoj strategiji i čvrsto smo usmjereni prema potpuno električnoj budućnosti. Ubrzanim širenjem portfelja električnih vozila donosimo inovacije i slobodu izbora u svaki segment tržišta. Naša se snaga temelji na vrhunskom dizajnu, preciznom inženjeringu i snažnoj regionalnoj proizvodnoj mreži. Novom generacijom vozila predvodimo put prema mobilnosti bez emisija", izjavio je Massimiliano Messina, predsjednik, regija Nissan AMIEO."

Europska proizvodnja kao pokretač elektrifikacije

Novi 100% električni Juke proizvodit će se u Nissanovoj tvornici u britanskom Sunderlandu, čime se dodatno osnažuje središnja uloga tog pogona u Nissanovoj globalnoj elektrifikacijskoj strategiji. Kao dom modela Leaf, tvornica u Sunderlandu (u kojoj za nekoliko tjedana počinje testiranje proizvodnje novog Jukea) ostaje temelj Nissanove mreže za proizvodnju elektrificiranih vozila u Europi.

Ovu inicijativu podupire i razgranata mreža centara za dizajn, inženjering i razvoj u Ujedinjenoj Kraljevini, Španjolskoj i Njemačkoj. Sinergija ovih procesa potvrđuje Nissanovu dugoročnu posvećenost Europi kao ključnom proizvodnom i inovacijskom središtu u kojem se vozila osmišljavaju, razvijaju i proizvode prema potrebama lokalnih kupaca.

"Juke je od samog početka sinonim za odvažan dizajn i prkošenje ustaljenim pravilima. S trećom generacijom taj duh uvodimo u električno doba. Naš prvi 100% električni JUKE pomoći će nam da privučemo nove kupce i dodatno proširimo ponudu u segmentu elektrificiranih vozila", izjavila je Clíodhna Lyons, potpredsjednica za proizvode i marketing, regija Nissan AMIEO."

Premijera na događaju Nissan Vision

Treća generacija modela Juke svijetu je premijerno predstavljena na događaju Nissan Vision u Japanu. Tom je prigodom kompanija svjetskim medijima, dionicima i zaposlenicima otkrila svoju dugoročnu viziju, strateški plan razvoja i najnovija tehnološka postignuća. Novi Juke na tržište stiže u proljeće 2027. godine.

