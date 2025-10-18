Ovo je 'diler s Kariba' koji je izručen Hrvatskoj iz Kostarike: Čeka ga 13 godina zatvora

Hrvatski državljanin koji je u četvrtak izručen Hrvatskoj iz Kostarike je Miroslav Mike Aničić (50) doznaje Jutarnji. Aničić je u Hrvatskoj osuđen na 13 godina zatvora zbog trgovine drogom.

Foto: Robert Anic/pixsell

Uhićen je bio i 2021. godine, na temelju međunarodnog uhidbenog naloga koji je za njim raspisala Hrvatska, pokraj kuće u kojoj je živio u mjestu Boca Arenal, u provinciji Alejuela, na sjeveru zemlje.

Prilikom uhićenja nije se opirao, a Kostarika je potom čekala službenu dokumentaciju hrvatskog pravosuđa o njegovom slučaju, zbog kojeg je i zatražilo međunarodno uhićenje. Hrvatska je raspisala uhidbeni nalog 2018. godine, a on se od 2019. godine nalazio u Kostariki.

Na tjeralici bio i Nikola Katić

U prosincu 2019. godine gibraltarska policija je uhitila i tada 43-godišnjeg Nikolu Katića, koji se također nalazio na tjeralici jer je za njim bio raspisan europski uhidbeni nalog zbog sumnje da je sudjelovao u krijumčarenju 155 kilograma kokaina vrijednog devet milijuna funti.

Županijski sud u Zagrebu je u veljači te godine raspisao za njim europski uhidbeni nalog, a bio je dio skupine koju je predvodio upravo Miroslav Mike Aničić. Skupinu su mediji prozvali "dileri s Kariba". Između 2010. i 2011. u Hrvatsku su, kako je tvrdio USKOK, zrakoplovom prokrijumčarili oko 180 kilograma čistog kokaina s Bahama i iz Dominikanske Republike,

Aničić je bio optužen s još deset osoba nakon što su uhićeni u zajedničkoj akciji USKOK-a i policija još nekoliko europskih zemalja. Cijela ta skupina razotkrivena je u međunarodnoj policijskoj akciji Paukova mreža (Spiderweb) kada su 2011. u Austriji uhićeni Aničić i njegova djevojka Marina Gašpar. Tada je u njihovu vozilu nađeno 100 kilograma kokaina, a Aničić se poslije branio da je mislio kako prevozi novac, a ne kokain. Branio se da su ga na krijumčarenje kokaina natjerali neki Kolumbijci kojima je dugovao velik novac, konkretnije četiri milijuna dolara.

'Upoznao sam brata Fidela Castra'

Prva 74 kilograma doletjela su u Zagreb već u siječnju te su rasprodana dilerima diljem Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH i Španjolske. Potom su kupili 101 kilogram droge te ga avionom dopremili do Stuttgarta, odakle su Mercedesom krenuli prema Hrvatskoj, no uhvaćeni su u austrijskom mjestu St. Niklas.

"Osobno sam upoznao Raula Castra, brata kubanskog predsjednika Fidela. Upoznao sam i bivšeg predsjednika Venezuele Huga Chaveza te panamskog ministra financija, kojemu se ne mogu sjetiti imena, a sa svim tim osobama upoznao me moj poslovni partner David Molina. Molina je izuzetno sposoban poslovni čovjek, a nikad se nije bavio trgovinom kokainom ili bilo kakvim ilegalnim poslovima. Molina je kum jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, Carlosa Slima, no David Molina s kojim sam ja poslovao nije onaj David Molina čiju je sliku poslala policija", branio se Aničić na sudu.