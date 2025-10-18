Izručen Hrvat kojeg je tražio Interpol, ATJ Lučko ga pratio do Remetinca: Objavljena snimka

Hrvat (50) uhićen na Kostariki uspješno je u četvrtak izručen nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.

Ravnateljstvo policije izvijestilo je da je uhićen na temelju Interpolove međunarodne tjeralice raspisane po nalogu Županijskog Suda u Zagrebu.

"Uhićen je svrhu izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 13 godina radi počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja opisanog u članku 329. stavak 1., a u vezi s člankom 190. stavak 1. i 2. KZ-a RH, Neovlaštena proizvodnja i promet drogama", piše u priopćenju.

ATJ Lučko ga pratio do Remetinca

Izručenje je uspješno provedeno u četvrtak u kostarikanskom San Joseu, a 50-godišnjak je u Zračnu luku Zagreb stigao u petak.

Čim je sletio, pripadnici Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko prepratili su ga i predali u Zatvor u Zagrebu.

U videozapisu na vrhu članka pogledajte kako je izgledao put od aerodroma do zatvora.