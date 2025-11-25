Bi li se ovo trebalo izgraditi na mjestu Vjesnika? O tome se šuškalo još prije 20 godina

Jedna od najpoznatijih zgrada u Zagrebu ide u rušenje. Nakon što je požar progutao kultni Vjesnik prošli ponedjeljak, struka je jučer rekla da nije siguran. Konstrukcija je nesigurna, a donji katovi u gorem su stanju od gornjih. Postoji opasnost od urušavanja u slučaju velikog vjetra ili potresa. Nije još poznato na koji način će se rušiti, ali ministar Branko Bačić za RTL Danas rekao je da su bliži miniranju.

I dok tinejdžeri osumnjičeni za palež sjede u pritvoru, Zagrepčani svako jutro muku muče po gužvama jer je Slavonska avenija na tom dijelu zatvorena. Rušenje je nužno, ali što nakon toga?

Zlatko Herljević, dugogodišnji novinar i urednik Vjesnika i Večernjaka, rekao nam je u razgovoru dan nakon požara da je od dobro informiranog izvora još 2005. ili 2006. godine čuo da se tu planira graditi šoping centar. Dodao je da je Vjesnik na najboljoj lokaciji u gradu. Na mjestu gdje je bila tiskara, trebala je biti ogromna podzemna garaža.

'Pričali smo o tome ljetos'

Ministar graditeljstva Branko Bačić komentirao je u studiju RTL-a Danas što bi trebalo biti na prostoru od 45 tisuća kvadrata.

"Na sjednici Vlade smo donijeli odluku da nam je kompleks Vjesnika strateška nekretnina. Vlada i dalje to smatra. Želimo da taj kompleks bude za javnu društvenu namjenu. No, paralelno sa svim ovim aktivnostima raditi i na arhitektonskom natječaju kako bismo s Hrvatskom komorom arhitekata utvrdili najbolje rješenje", rekao je, a o ideji da tamo budu zgrada Vlade ili ministarstava, poručio je da se o tome pričalo ovo ljeto.

U RTL Direktu jučer je gostovao arhitekt Otto Barić. Dao je svoje mišljenje o tome što bi trebalo napraviti na mjestu Vjesnika. Naglasio je da ima čitav niz mogućnosti, a komentirao je i Bačićevu izjavu da treba napraviti natječaj.

'Šoping ili garaža'

"Da bi se radio natječaj arhitektonski prvo što treba napraviti i što je najvažnije je program. Treba reći koja je funkcija tamo primjerena. Da li je to sad neki neki mega trgovački uredski blok, jer tamo se može, s obzirom na to da je jedna parcela i ona ima namjenu K1 po važećem GUP-u. To znači poslovno uredski prostor. A može biti i prostor nekakvog šopinga ili garaža", rekao je i dodao:

"Tamo se može izgraditi otprilike stotinjak tisuća kvadrata, a morat će se raditi natječaj. I to je taj prijepor između grada, odnosno GUP-a i Ministarstva. Međutim, za tu poziciju bi bilo gotovo nemoguće da se nešto... Ili opcija da se vrati da se na neki način napravi jedan faksimil koji bi jedino zadovoljavao sadašnje uvjete, ali bojim se da je faksimil vjerojatno neisplativ jer to sve srušiti pa ponovno izgraditi... Rušenje će to koštati 5, 6, 10 milijuna eura, ovisno o metodi i o trajanju. Mislim da je ono što je najvažnije i što je trebalo već napraviti je skinuti fasadu jer onda nestaje jedan od glavnih izvora opasnosti, a to je trenutačno udar vjetra. Ako dođe velika oluja i udar vjetra krene gibati kuću, ona se nekontrolirano ruši. Fasadu je trebalo maknuti odmah drugi dan nakon što su se vatrogasci maknuli", zaključio je arhitekt.

