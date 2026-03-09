Otkriven uzrok požara vlaka u Slavoniji: Unutrašnjost u potpunosti izgorjela

Požeško-slavonska policija objavila je detalje o požaru koji je u ponedjeljak ujutro u mjestu Velika zahvatio putnički vlak.

Očevidom je utvrđeno da je požar izbio uslijed prijenosa topline s ispušnog sustava na gorive tvari.

Unutrašnjost je u potpunosti izgorjela, no materijalna šteta zasad nije utvrđena. Ozlijeđenih nije bilo.

Sukljao dim

Podsjetimo, buknulo je oko 8.25 sati, dok je vlak bez putnika i osoblja stajao na kolosijeku željezničkog kolodvora. Iz Hrvatskih željeznica (HŽ) potvrdili su za Net.hr da je riječ o vlaku 6605, koji inače prometuje na relaciji Nova Kapela - Velika.

Foto: Pozega.eu/Čitatelj

Unutra nije bilo putnika, s obzirom na to da su izašli po dolasku vlaka na krajnji kolodvor. Požar su ugasili pripadnici Vatrogasne postaje Velika.

Foto: Pozega.eu/Čitatelj

Na fotografijama s lica mjesta vidio se gusti i tamni dim koji je zahvatio vagone i dignuo se visoko u nebo.

