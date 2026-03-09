FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STIGLI DETALJI /

Otkriven uzrok požara vlaka u Slavoniji: Unutrašnjost u potpunosti izgorjela

Otkriven uzrok požara vlaka u Slavoniji: Unutrašnjost u potpunosti izgorjela
×
Foto: Pozega.eu/Čitatelj

Unutrašnjost je u potpunosti izgorjela, no materijalna šteta zasad nije utvrđena. Ozlijeđenih nije bilo

9.3.2026.
15:05
Erik Sečić
Pozega.eu/Čitatelj
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Požeško-slavonska policija objavila je detalje o požaru koji je u ponedjeljak ujutro u mjestu Velika zahvatio putnički vlak.

Očevidom je utvrđeno da je požar izbio uslijed prijenosa topline s ispušnog sustava na gorive tvari. 

Unutrašnjost je u potpunosti izgorjela, no materijalna šteta zasad nije utvrđena. Ozlijeđenih nije bilo. 

Sukljao dim 

Podsjetimo, buknulo je oko 8.25 sati, dok je vlak bez putnika i osoblja stajao na kolosijeku željezničkog kolodvora. Iz Hrvatskih željeznica (HŽ) potvrdili su za Net.hr da je riječ o vlaku 6605, koji inače prometuje na relaciji Nova Kapela - Velika. 

Otkriven uzrok požara vlaka u Slavoniji: Unutrašnjost u potpunosti izgorjela
Foto: Pozega.eu/Čitatelj

Unutra nije bilo putnika, s obzirom na to da su izašli po dolasku vlaka na krajnji kolodvor. Požar su ugasili pripadnici Vatrogasne postaje Velika.

Otkriven uzrok požara vlaka u Slavoniji: Unutrašnjost u potpunosti izgorjela
Foto: Pozega.eu/Čitatelj

Na fotografijama s lica mjesta vidio se gusti i tamni dim koji je zahvatio vagone i dignuo se visoko u nebo. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas je li primjereno u javnom prijevozu glasno telefonirati, evo što ste odgovorili

PožarVlakVelika
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx