TEŠKO DO JUGA /

Orkanska oluja napravila probleme u dijelu zemlje: Informirajte se prije nego što krenete na put!

Orkanska oluja napravila probleme u dijelu zemlje: Informirajte se prije nego što krenete na put!
Foto: Ilustracija Dino Stanin/PIXSELL

Dio autoceste prema Splitu i Rijeci zatvorene je za teretna vozila, a u prekidu su i brojne trajektne linije

3.4.2026.
8:47
Hina
Ilustracija Dino Stanin/PIXSELL
U priobalju puše bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima, u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

HAK upozorava da je kamioni s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti (i obrnuto) prema Dalmaciji mogu voziti autocestom A1 do čvora Sveti Rok i dalje državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina (DC50-DC27 ili državnom cestom DC1 Karlovac - Knin - Split. 

Prema Rijeci ili Istri mogu voziti autocestom A6 Rijeka - Zagreb i dalje starom cestom kroz Gorski kotar - DC3 Otok Pag. Moguć je promet Paškim mostom samo za osobna vozila budući da je trajektna linija u prekidu.

U prekidu su trajektne linije: Prizna - Žigljen, Stinica - Mišnjak, Sumartin - Makarska, Suđurađ - Lopud - Koločep - Dubrovnik i katamaranske linije Pula - Zadar - Pula, Rijeka - Cres - Mali Lošinj, Rijeka - Rab - Novalja.

Orkanska oluja napravila probleme u dijelu zemlje: Informirajte se prije nego što krenete na put!
Foto: DHMZ

Gužve u prometu

Prometna je nesreća na autocesti A3 Bregana - Lipovac između čvorova Kutina i Lipovljani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 80 kilometara na sat. Kolona je oko dva kilometra.

Zbog povećane gustoće promet usporeno se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a kolone i zastoji mogući su i u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin - Klis (DC1) i na Jadranskoj magistrali (DC8) između Stobreča i Podstrane te Solina i Splita.

Kolona teretnih vozila pred GP Bajakovo u smjeru Srbije je oko šest kilometara, a osobnih oko dva.

POGLEDAJTE VIDEO: Trebamo li nakon oluje svih oluja drukčije graditi i saditi? Grisogono: 'Mi smo krivi...'

HakOlujna BuraDhmzPrekid PrometaVrijemeNevrijemeCrveni Alarm
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
