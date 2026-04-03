Orkanska oluja napravila probleme u dijelu zemlje: Informirajte se prije nego što krenete na put!

U priobalju puše bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima, u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

HAK upozorava da je kamioni s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti (i obrnuto) prema Dalmaciji mogu voziti autocestom A1 do čvora Sveti Rok i dalje državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina (DC50-DC27 ili državnom cestom DC1 Karlovac - Knin - Split.

Prema Rijeci ili Istri mogu voziti autocestom A6 Rijeka - Zagreb i dalje starom cestom kroz Gorski kotar - DC3 Otok Pag. Moguć je promet Paškim mostom samo za osobna vozila budući da je trajektna linija u prekidu.

U prekidu su trajektne linije: Prizna - Žigljen, Stinica - Mišnjak, Sumartin - Makarska, Suđurađ - Lopud - Koločep - Dubrovnik i katamaranske linije Pula - Zadar - Pula, Rijeka - Cres - Mali Lošinj, Rijeka - Rab - Novalja.

Gužve u prometu

Prometna je nesreća na autocesti A3 Bregana - Lipovac između čvorova Kutina i Lipovljani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 80 kilometara na sat. Kolona je oko dva kilometra.

Zbog povećane gustoće promet usporeno se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a kolone i zastoji mogući su i u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin - Klis (DC1) i na Jadranskoj magistrali (DC8) između Stobreča i Podstrane te Solina i Splita.

Kolona teretnih vozila pred GP Bajakovo u smjeru Srbije je oko šest kilometara, a osobnih oko dva.

