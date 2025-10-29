Optužen vozač Tesle koji je ubio ženu u Splitu: Vozio 138 na sat, evo kakva mu kazna prijeti

Zbog teške prometne nesreće koja se krajem svibnja dogodila u središtu Splita kada je vozač "Tesle" s gotovo 140 kilometara na sat usmrtio pješakinju na nogostupu Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je podiglo optužnicu protiv 33-godišnjaka.

Vozač Tesle optužen je za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom za što je propisana kazna zatvora od tri do 15 godina.

U istražnom zatvoru je proveo mjesec dana dok sudac istrage nije ispitao sve predložene svjedoke.

Vozio 138,47 kilometara na sat

Neslužbeno se doznaje da je optužen 33-godišnji Dino Klarić koji je vozeći 138,47 kilometara na sat izgubio nadzor nad automobilom i na nogostupu srušio i na mjestu usmrtio pješakinju Z. M.

Optužnicom mu se na teret među ostalim stavlja da je 28. svibnja oko 18.34 sati vozio nedopuštenom brzinom, a nakon što ga je zanijelo prednjim je kotačima udario prvo u ivičnjak pa u metalnu ogradu, potom u metalni stup i nosač prometnog znaka.

Naposljetku je udario u sustav javnih bicikala koji su se nalazili na nogostupu pa potom i u pješakinju koja nije uspjela pobjeći. Osim izgubljenog života nastala je i velika materijalna šteta jer je u desnoj prometnoj traci oštećeno pet automobila.

