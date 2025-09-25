Je li moguće? Otkrili kojom brzinom je jurio manijak u Tesli koji je pokosio pješakinju u Splitu

Vještačenje katastrofalne prometne nesreće u Splitu otkrilo je da je 33-godišnji Dino Klarić vozio 138 kilometara na sat kada je u svojoj Tesli u svibnju pokosio pješakinju na nogostupu u Ulici slobode, neslužbeno doznaje Dalmatinski portal.

Pješakinja (67) je, podsjetimo, pokušala pobjeći kada je osjetila da joj se auto približava ogromnom brzinom, međutim poginula je na mjestu.

Vještačenje prometne nesreće je završeno malo više od tri mjeseca nakon stravičnog događaja, te pokazuje da je Klarić vozio luksuzni električni automobil duplo brže od ograničenja usred grada u izuzetno prometnoj ulici.

Izgubio nadzor nad vozilom

Klarić je pri toj brzini izgubio nadzor nad svojim električnim vozilom, udario u ogradu i završio na nogostupu gdje je usmrtio pješakinju, a u pritvoru je proveo manje od mjesec dana te se sada brani sa slobode.

"Auto je letio i tri puta se okrenuo. Taj stup je letio sve do ovdje, a on je udario u ovaj znak kraj semafora. Tu je bila neka žena, kažu da se pokušala pomaknuti, odnosno izbjeći da je spljošti auto. Međutim auto ju je zahvatio i ubio na licu mjesta", ispričao je očevidac nesreće Ante za RTL Danas.

U automobilu su osim njega bile još dvije osobe koje su prošle bez ozbiljnijih ozljeda.

Vozača Tesle sumnjiči se za izazivanje nesreće sa smrtnom posljedicom za što je predviđena kazna zatvora između tri i 15 godina.

