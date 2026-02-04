FREEMAIL
Povlači se mesni proizvod kojeg Hrvati obožavaju: 'Može predstavljati rizik po zdravlje'
Foto: Shutterstock/ilustracija

Proizvođač je Obrt KALINSKI trgovina, klaonica, prerada mesa i ugostiteljstvo, a zemlja podrijetla Hrvatska

4.2.2026.
15:39
Hina
Shutterstock/ilustracija
Državni inspektorat (DIRH) obavijestio je u srijedu da Obrt Kalinski iz opreza opoziva proizvod Polutrajna kobasica - Mesni narezak zbog mogućeg sadržaja alergena glutena u proizvodu, no osobe koje nisu osjetljive na taj alergen, proizvod mogu i dalje upotrebljavati.

Riječ je o proizvodu Polutrajna kobasica - Mesni narezak, LOT 20251223, s rokom upotrebe do 23. veljače 2026. 

Proizvođač je Obrt KALINSKI trgovina, klaonica, prerada mesa i ugostiteljstvo, a zemlja podrijetla Hrvatska.

Može predstavljati rizik po zdravlje 

S obzirom na to da na proizvodu nije označen alergen gluten, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na njega, dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja, naveo je DIRH.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju informacija o hrani potrošačima.

POGLEDAJTE VIDEO: Inspektori otkrili koliko trgovaca ne poštuju ograničene cijene

