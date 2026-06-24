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OPOZIV PROIZVODA /

Popularna namirnica povlači se s polica: Provjerite jeste li je kupili

Popularna namirnica povlači se s polica: Provjerite jeste li je kupili
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Foto: Ilustracija: Helgidinson/Alamy/Profimedia

Zemlja podrijetla proizvoda je Indija, dobavljač je DO IT Food Ingredients BV, Nizozemska, u maloprodaji ga distribuira Šakti Ko d.o.o., Okićka, Lijevi odvojak 8, Samobor

24.6.2026.
22:37
Hina
Ilustracija: Helgidinson/Alamy/Profimedia
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Državni inspektorat obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda Riža basmati integralna Soul Food BIO, 500 grama, zbog prisustva etilen-oksida u proizvodu, priopćila je u srijedu Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Opozvana je riža basmati integralna Soul Food BIO, 500 grama, lot LT255768, koju je najbolje upotrijebiti do 28. rujna 2027.

Nije u skladu s Uredbom 

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Zemlja podrijetla proizvoda je Indija, dobavljač je DO IT Food Ingredients BV, Nizozemska, u maloprodaji ga distribuira Šakti Ko d.o.o., Okićka, Lijevi odvojak 8, Samobor.

OpozivDržavni InspektoratRiža
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