Povlači se popularni umak! Na udaru Inspektorata zbog detalja na deklaraciji

Zbog toga što na hrvatskoj deklaraciji nije naveden alergen, indijski oraščić, Državni inspektorat opozvao je proizvod "pesto despar genovese" od 190 grama, izvijestila je u četvrtak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Opoziv se odnosi na proizvod EAN kod 8001300242925, svih lotova i rokova, dobavljača Spar Hrvatska, jer nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detalji o opozivu proizvoda dostupni su na web stranici Spara.