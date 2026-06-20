Povlači se kruh s polica trgovina, provjerite jeste li ga kupili

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda KRUH FREE FROM sa sjemenkama 200 g koji se prodaje u trgovinama Spar i Interspar, zbog moguće povišene razine cijanovodične kiseline.

Riječ je o proizvodu proizvođača Sapidum, a opoziv se odnosi isključivo na sljedeće serije rok trajanja 15. 7. 2026., LOT 260240 te rok trajanja 28. 7. 2026., LOT 260272. Proizvod nosi EAN kod 3831115313115.

Inspektorat navodi da proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o općim načelima i uvjetima zakona o hrani.

Iz Spara pozivaju kupce da proizvod ne konzumiraju, već da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar trgovinu, gdje će im biti vraćen novac.

Tvrtka se kupcima ispričala zbog neugodnosti te istaknula da su sigurnost proizvoda i zadovoljstvo kupaca njihov glavni prioritet.