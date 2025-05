Od svih potencijalnih gradonačelnika Splita, samo je Kelam odgovorio na vaša pitanja

Od ponedjeljka do četvrtka na portalu Net.hr organizirana su četiri sučeljavanja za gradonačelnike četiri najveća grada. Debatu pratite na našem portalu uživo u 12 sati, a najbolje trenutke moći čete vidjeti u središnjoj informativnoj emisiji RTL Danas u 19 sati.

U studiju RTL-a u ponedjeljak će se sučeliti kandidati za gradonačelnika Splita. Dolazak su potvrdili Franko Kelam (MOST/DOMINO/HSP/BUZ), Željko Kerum (HGS), Marina Kovačević (kandidatkinja Grupe birača), Davor Matijević (SDP/Možemo!/Direkt) i Tomislav Šuta (HDZ/DP/HSLS/HDS).

Međutim, osim pitanja koje će im postaviti voditeljica Damira Gregoret, neka su im postavili i čitatelji Net.hr-a, koja smo kandidatima u petak poslali mailom. Do trenutka objave teksta, odgovorio je samo Franko Kelam. Ovo su njegovi odgovori:

Kako planirate riješiti problem prometnih gužvi, posebno tijekom ljetnih mjeseci na putu u trajektnu luku, te željeznički i autobusni kolodvor i nedostatak parkirnih mjesta?

Problem pristupa trajektnoj luci, željezničkom i autobusnom kolodvoru već desetljećima guši Split, a prometne gužve, osobito tijekom ljeta, izravno utječu na kvalitetu života građana i dojam koji grad ostavlja na turiste. Taj problem nije samo lokalni, ovdje je riječ i o državnoj razini i strateškom projektu jer u koji treba uključiti i Hrvatske željeznice, Hrvatske ceste, kao i naravno sam grad. Rješenja postoje, ali prvenstveno je potrebno uključiti prometne stručnjake kao i Vladu, posebice s ulaganjima, u njegovo rješavanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naši prijedlozi iz političkog programa su: povećanje učestalosti autobusnih linija i bolju koordinaciju voznih redova s dolascima vlakova i brodova te stvaranje uvjeta za razvoj održive mobilnosti, odnosno više biciklističkih i pješačkih zona i bolju povezanost svih oblika javnog prijevoza. Osim toga, uvođenjem besplatnog javnog prijevoza za učenike, studente, umirovljenike i osobe starije od 65 godina želimo dodatno motivirati građane da smanje korištenje osobnih vozila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koje konkretne mjere ćete poduzeti kako bi se osigurala dostupnost pristupačnog stanovanja za građane Splita?

Ovaj problem je definitivno jedan od najvećih u gradu, što zbog cijena kvadrata, što zbog nedostatka stanova. Upravo zbog toga, mlade obitelji iseljavaju iz Splita u okolne gradove. Od 2011. do 2022. pad stanovništva je 10 posto, a broj rođene djece smanjio se za čak 25 posto i vrijeme je da se taj negativan trend zaustavi. Stoga, predlažemo izgradnju POS stanova i stanova za priuštivi najam s otkupom nakon 10 godina, što će omogućiti niži iznos kredita za mlade obitelji.

Kako ćete zaštiti zelene površine i kulturnu baštinu grada od neadekvatne urbanizacije?

Naš grad ima jedan od najvećih indeksa betonizacije u Europi, ako se isključi Marjan, a u vremenu kada svi govore o ekologiji, zelenim politikama i održivom razvoju, vidimo da grad nije učinio puno po tom pitanju. U našem programu stavili smo naglasak na zeleni Split kroz kapitalni projekt izgradnje velikog parka na mjestu sadašnje Prometove garaže. Želimo minimalizirati neplansku betonizaciju i povećati gradnju novih zelenih javnih prostora, koji će osim zelenila otvoriti mogućnosti i za održavanje kulturnih i zabavnih manifestacija, što će svakako pridonijeti otvaranju gradskih površina prema neprofitnim organizacijama, različitim udrugama, OPG-ovima, kulturnim društvima. Uz to, bit će prostor za obiteljska druženja i opuštanje, kao i komercijalan sadržaj.

Koje su vaše strategije za smanjenje ovisnosti o turizmu u Splitu?

Split mora biti grad za život, a ne samo za turiste i apartmane. Jedna od točki našeg programa je i "Oživimo grad" koji uključuje organizaciju zabavnih, kulturnih i sportskih događanja tijekom cijele godine, otvaranje prostora za neprofitne udruge i OPG-ove, te korištenje javnih prostora za druženja starijih i besplatne vježbe za umirovljenike kroz projekt Dnevnih boravaka za umirovljenike. Ultra festival je važan događaj, ali želimo da Split ne živi samo tri dana u godini, već da kroz cijelu godinu pruža kulturne i društvene sadržaje za svoje građane. Također, kroz uvođenje kartice za sport i kulturu želimo omogućiti djeci i mladima, naročito srednjoškolcima, pohađanje različitih sportova, kao i kulturnih događaja, jer to ne smije biti luksuz za obitelji, već sadržaji koji su svima dostupni. Ovisnost o isključivo turizmu definitivno će smanjiti i lokalna podrška malom i srednjem poduzetništvu, posebice u segmentima proizvodnje, obrtništva i kulturnih industrija te još snažnije korištenje IT inkubatora na Dračevcu, koji može postati centar za razvoj start-up scene, digitalnih nomada i lokalnih IT poduzetnika, uz mentorsku i infrastrukturnu podršku.

Koje konkretne mjere planirate poduzeti kako biste osigurali dovoljno mjesta u vrtićima i jaslicama za svu djecu, posebice onu iz ranjivih skupina?

Našem gradu kronično nedostaje vrtića, ali i onih mjera koje će poticati opstojnost mladih obitelji. Paniramo besplatne vrtiće za svu djecu, počevši s obiteljima s troje ili više djece, a kasnije i za sve obitelji, posebice one lošijeg socijalnog statusa. Također, predlažemo povećanje naknada za novorođenu djecu, povećanje stipendija za studente i učenike te mjesečne potpore obiteljima s troje i više djece. Uvest ćemo i

"Baka i dida servise" kako bismo rasteretili vrtiće i omogućili kvalitetniji predškolski odgoj, a s tom mjerom bi i naši umirovljenici mogli zaraditi dodatan mjesečni prihod te bi mogli provoditi više vremena sa svojim unucima. Izgradnja novih vrtića na području grada je nužnost, bez obzira na cijenu investicija jer to je, uz zaposlenje i priuštivo stanovanje, jedan od najvažnijih čimbenika, osiguranja ostanka mladih u

Tekst se nastavlja ispod oglasa