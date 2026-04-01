POLICIJA PODSJEĆA /

Nastupila je važna promjena za vozače u Hrvatskoj: 'Pozivamo na oprez uvijek i svugdje'

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Oni vozači koji se ne pridržavaju tih odredbi bit će, prema Zakonu, kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 30 eura

1.4.2026.
9:21
danas.hr
Josip Mikacic/PIXSELL
U danima prelaska na ljetno računanje vremena vozačima u Hrvatskoj dolazi još jedna promjena. Kako je propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, od 1. travnja na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju više nisu obvezna dnevna ili kratka svjetla. Naime, riječ je o obvezi koja je na snazi u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka.

Ipak, postoje iznimke. Na motociklima i mopedima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine. Oni vozači koji se ne pridržavaju tih odredbi bit će, prema Zakonu, kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 30 eura.

Pravila u vožnji

Što se tiče pravila tijekom noći i u slučaju smanjene vidljivosti, vozači moraju upaliti najmanje dva bijela ili žuta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na stražnjoj strani. 

"Vozače motornih vozila pozivamo na oprez uvijek i svugdje! Pridržavajte se prometnih propisa i pripazite da vam svjetla uvijek budu upaljena radi bolje vidljivosti, a posebice od 1. studenog do 31. ožujka", istaknulo je ranije Ravnateljstvo policije

PolicijaLjetno Racunanje VremenaUpaljena SvjetlaDnevna SvjetlaAutomobilAutomobili
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
