Iza volana pa iza rešetaka: Nema što ovaj vozač nije napravio...

Zagrebačka policija je u nedjelju u večernjim satima zaustavila vozača (45) u Susedgradu, koji je upravljao automobilom zagrebačkih registracija.

Obavljenim nadzorom vozila i vozača policijski službenici su utvrdili da vozač:

upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje odnosno bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije,

za vrijeme upravljanja nije koristio sigurnosni pojas,

kod sebe nema osobnu iskaznicu te

je zatim odbio preliminarsno testiranje na prisutnost droge organizmu, kao i stručni liječnički pregled (uzimanje krvi i urina radi analize).

Vozaču, ponavljaču prometnih prekršaja, sukladno članku 229. stavku 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a temeljem članka 76.a Prekršajnog zakona, privremeno je, do donošenja sudske odluke o prekršaju, oduzet osobni automobil marke Chevrolet kojim je upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja.

Uhićen je te uz optužni prijedlog doveden na nadležni prekršajni sud. Optužnim prijedlogom zagrebačka je policija predložila da ga se proglasi krivim te kazni kaznom zatvora od 60 dana.

Ujedno je predloženo da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci te da mu se vozilo trajno oduzme u korist Republike Hrvatske. Sud je okrivljeniku odredio zadržavanje u trajanju do 15 dana te je doveden u Zatvor u Zagrebu.

