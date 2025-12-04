FREEMAIL
ZIMSKE RADOSTI /

Ima li šanse za bijeli Božić? Objavljena velika snježna prognoza, evo što nas čeka

Ima li šanse za bijeli Božić? Objavljena velika snježna prognoza, evo što nas čeka
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Objavljena je velika prognoza snježnih oborina za Europu ove zime koja bi mogla razočarati ljubitelje snježnih radosti

4.12.2025.
17:43
Dunja Stanković
Goran Kovacic/pixsell
Severe Weather objavio je dugoročnu sezonsku prognozu za nadolazeću snježnu sezonu, odnosno za razdoblje od početka prosinca do kraja veljače u kojoj se predviđaju ispodprosječne količine snijega u većem dijelu Europe ove zime. 

Iznimka su pojedini dijelovi kontinenta, poput krajnjeg sjevera, kod kojih bi situacija mogla biti nešto drugačija. 

Prema prognozi modela ECMWF, nad Europom se u prvoj polovici ovoga mjeseca očekuju uglavnom normalne do iznadprosječne temperature. Snježne oborine očekuju se na većim nadmorskim visina što je očekivano budući da nedostaje hladnoga zraka koji bi doveo snijeg i u nizine, navodi se u prognozi. 

Osim toga, u cijeloj zimskoj sezoni očekuju se iznadprosječne količine snježnih padalina na većem dijelu kontinenta, dok će ih više biti na sjeveru Europe. 

Foto: Severe Weather

Prema novijim podacima predviđa se nešto više snježnih oborina u središnjim i zapadno-središnjim dijelovima kontinenta te na području Ujedinjenog Kraljevstva i Irske. 

Prognoza snježnih oborina za prosinac pokazuje uglavnom negativne anomalije, osim na krajnjem sjeveru. Iznenađujuća je manja količina snijega na većim nadmorskim visinama. 

Foto: Severe Weather

Ništa bolje neće biti ni u siječnju. Dugoročna prognoza predviđa da će veći dio Europa imati manje snijega sredinom zime, dok će neka mjesta na jugoistoku te krajnjem sjeveru ipak imati više snijega u siječanjskom razdoblju. 

Foto: Severe Weather

Prognoza za veljaču pokazuje manji deficit u odnosu na mjesec ranije. Iako se predviđa da će i siječanj i veljača biti "siromašni" što se tiče snijega, to ne znači da ga uopće neće biti, nego da ga se očekuje manje nego inače. 

Foto: Severe Weather

I UKMO sustav dugoročnog prognoziranja predviđa slabu količinu snježnih padalina u nadolazećoj sezoni u Europi, baš kao i sustav ECMWF-a. Za većinu kontinenta predviđaju se ispodprosječne količine snijega, osim na krajnjem sjeveru Europe. 

Foto: Severe Weather

 

Prognoza snježnih padalina za prosinac pokazuje jače negativne anomalije, baš kao i u slučaju ECMWF modela. To ukazuje na nešto blaži početak snježne sezone, dok će dijelovi na jugu i na sjeveru imati normalne količine snježnih padalina, a neki čak i iznadprosječne. 

Foto: Severe Weather

Prognoza UKMO-a za siječanj pokazuje određeno poboljšanje u dijelovima središnje Europe, gdje će u nekim područjima snijega biti iznad prosjeka. No, mjesec bi mogao obilježiti nedostatak oborina i blaže temperature. 

Foto: Severe Weather

U veljači se, prema prognozi, ponovno smanjuju šanse za snijeg u većem dijelu Europe, osim na krajnjem sjeveru. Tamo gdje će ga biti, radit će se o jednokratnim oborinama. 

Foto: Severe Weather

POGLEDAJTE VIDEO: Tko još na Adventu jede kobase kad su u ponudi Jakobove kapice, oktodog, fritulinka i baošticada

SnijegZimaPrognoza
