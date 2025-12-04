Ima li šanse za bijeli Božić? Objavljena velika snježna prognoza, evo što nas čeka

Severe Weather objavio je dugoročnu sezonsku prognozu za nadolazeću snježnu sezonu, odnosno za razdoblje od početka prosinca do kraja veljače u kojoj se predviđaju ispodprosječne količine snijega u većem dijelu Europe ove zime.

Iznimka su pojedini dijelovi kontinenta, poput krajnjeg sjevera, kod kojih bi situacija mogla biti nešto drugačija.

Prema prognozi modela ECMWF, nad Europom se u prvoj polovici ovoga mjeseca očekuju uglavnom normalne do iznadprosječne temperature. Snježne oborine očekuju se na većim nadmorskim visina što je očekivano budući da nedostaje hladnoga zraka koji bi doveo snijeg i u nizine, navodi se u prognozi.

Osim toga, u cijeloj zimskoj sezoni očekuju se iznadprosječne količine snježnih padalina na većem dijelu kontinenta, dok će ih više biti na sjeveru Europe.

Foto: Severe Weather

Prema novijim podacima predviđa se nešto više snježnih oborina u središnjim i zapadno-središnjim dijelovima kontinenta te na području Ujedinjenog Kraljevstva i Irske.

Prognoza snježnih oborina za prosinac pokazuje uglavnom negativne anomalije, osim na krajnjem sjeveru. Iznenađujuća je manja količina snijega na većim nadmorskim visinama.

Foto: Severe Weather

Ništa bolje neće biti ni u siječnju. Dugoročna prognoza predviđa da će veći dio Europa imati manje snijega sredinom zime, dok će neka mjesta na jugoistoku te krajnjem sjeveru ipak imati više snijega u siječanjskom razdoblju.

Foto: Severe Weather

Prognoza za veljaču pokazuje manji deficit u odnosu na mjesec ranije. Iako se predviđa da će i siječanj i veljača biti "siromašni" što se tiče snijega, to ne znači da ga uopće neće biti, nego da ga se očekuje manje nego inače.

Foto: Severe Weather

I UKMO sustav dugoročnog prognoziranja predviđa slabu količinu snježnih padalina u nadolazećoj sezoni u Europi, baš kao i sustav ECMWF-a. Za većinu kontinenta predviđaju se ispodprosječne količine snijega, osim na krajnjem sjeveru Europe.

Foto: Severe Weather

Prognoza snježnih padalina za prosinac pokazuje jače negativne anomalije, baš kao i u slučaju ECMWF modela. To ukazuje na nešto blaži početak snježne sezone, dok će dijelovi na jugu i na sjeveru imati normalne količine snježnih padalina, a neki čak i iznadprosječne.

Foto: Severe Weather

Prognoza UKMO-a za siječanj pokazuje određeno poboljšanje u dijelovima središnje Europe, gdje će u nekim područjima snijega biti iznad prosjeka. No, mjesec bi mogao obilježiti nedostatak oborina i blaže temperature.

Foto: Severe Weather

U veljači se, prema prognozi, ponovno smanjuju šanse za snijeg u većem dijelu Europe, osim na krajnjem sjeveru. Tamo gdje će ga biti, radit će se o jednokratnim oborinama.

Foto: Severe Weather

POGLEDAJTE VIDEO: Tko još na Adventu jede kobase kad su u ponudi Jakobove kapice, oktodog, fritulinka i baošticada