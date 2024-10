Nijemci za ovu gumu uveli paprene kazne. Hrvati je koriste. Stručnjak: 'Kod nas je puno gore'

Od 1. listopada u Njemačkoj su se promijenili propisi za zimske gume, a odnosit će se na sve ceste tijekom zimskih uvjeta vožnje. Naime, samo gume koje nose 'Alpine symbol' (planina s tri vrha i pahuljicom) bit će priznate kao zimske gume. Gume koje nose samo simbol M+S (Mud + Snow ili poznate univerzalke) od prvog dana listopada više nemaju status zimskih guma i vožnja s takvim gumama će se kažnjavati. Ako imate gume koje nose isključivo oznaku M+S, a nemaju i simbol Alpine, one se ne smiju stavljati za nadolazeću zimsku sezonu u Njemačkoj, piše Fenix. Kazna za korištenje (samo) M+S guma je 60 eura, u slučaju prometne nesreće, taj iznos se povećava sve do 120 eura...

Dovoljno je jednom imati neodgovarajuće gume

A opasnost od vožnje na ljetnim gumama tijekom zime vrlo je velika, a njihova upotreba u zimskim uvjetima odnijela je i brojne ljudske živote. Kod nas su M+S i dalje standard za zimske gume, a ni one nisu isključiva propisana obveza!

"M+S nisu zimske gume. To su, zapravo "polu-zimske gume". To stalno i sustavno godinama javno ističem i ponavljam. Nitko me nije slušao. I policiji sam u više navrata govorio koliko je to važno i sada je došla potvrda za to. Svi trebaju znati da se u prometu gine jedanput, dovoljno je jedanput, s neodgovarajućim gumama, naletjeti na sklisku dionicu. Nažalost, kod nas je stanje znatno gore nego u Njemačkoj i većini zemalja EU-a. Oni su do sada za zimske gume priznavali M+S, koje su zimi deset puta sigurnije od ljetnih s utorom od 4 mm, što mi, s lancima u prtljažniku (kakvog li apsurda?!), još uvijek priznajemo kao zakonsku zamjenu za zimske gume", naglašava naš prometni stručnjak Željko Marušić.

Marušić je ponovio nekoliko važnih činjenica oko uvođenja zimskih guma.

1. Od 15. listopada (!) do 15. travnja sva osobna vozila na cestama u RH trebaju biti opremljena zimskim gumama.

2. Na kupnju guma uvesti povrat PDV-a do iznosa PDV-a na računu za godišnje servisiranje vozila u bilo kojem legalnom servisu, uz uvjet da se vozilo servisira barem jedanput godišnje.

3. Zabraniti korištenje lanaca za osobna vozila na svim cestama i autocestama u RH.

M+S gume gube sposobnost prianjanja ispod ništice

"Definicija da se zimskom opremom smatraju zimske gume i, alternativno, ljetne gume s dubinom profila minimalno 4 milimetra, uz uvjet da su lanci u prtljažniku, apsurdna je, krajnje neodgovorna i opasna. To govorim i pišem godinama, no, kad se malo bolje analizira, to je i najveći tehnički apsurd u povijesti našeg cestovnog prometa uopće i ukazuje na manjkavost naše službene 'prometne struke', koja to odobrava i potiče. Naime, u zimskim se uvjetima prvenstveno suočavamo s problemom sigurnosti, to je primaran problem, a tek potom s učinkovitošću prometa, odnosno da vozila svladavaju zimske uvjete. Klasični zimski uvjeti, s puno snijega na cesti u pravilu nisu problem sigurnosti, brzine su male, može stradati lim, doći do lakših ozljeda. Kad je posljednji put netko poginuo na snijegu? Opasno je, pogibeljno u prometu pri niskim temperaturama i riziku poledice, tada zimske gume prave veliku spasonosnu razliku. Mnogi ne znaju da ljetne gume gube sposobnost prianjanja već pri temperaturama nižim od +7 Celzijevih stupnjeva". M+S gume gube sposobnost prianjanja ispod ništice, a takvi su uvjeti zimi česti, posebice noću i rano ujutro, kad su uvjeti vožnje pogoršani i lošom vidljivošću, naglašava naš prometni stručnjak upozorenja koja je više puta naglašavao na Autoportalu, a i u komunikaciji s medijima.

Zaustavni put se s neodgovarajućim gumama zimi produžava i za više od 50 posto, upozorava sugovornik, zbog čega automobil može naletjeti na vozilo ispred, pješaka, dijete. Podjednako rizično i pogibeljno je izlijetanje s trake, na suprotnu u područje izravnog sudara s vozilom iz suprotnog smjera ili izlijetanje s kolnika te nalet na pješake koji hodaju nogostupom, udar u stup, stablo, slijetanje s kolnika.

Po čemu se zimska guma razlikuje od ljetne i M+S?

1. Kemijskim sastavom i mehaničkim svojstvima materijala. Zbog velikog udjela silike u vulkaniziranoj smjesi gazna ploha bolje prianja na hladan asfalt, bitne prednosti prema ljetnoj gumi su već ispod +7 , a kod M+S ispod nula Celzijevih stupnjeva, a što je niža temperatura razlika u prianjanju gume i pogoršanju sigurnosti je veća.

2. Geometrijom i izvedbom gazne plohe velikim poprečnim kanalima u obliku simetrično zaobljene strijele, s nazubljenim lamelarnim blokovima i četiri uzdužna kanala omogućavaju dobro prianjanje na hladnu i sklisku plohu te učinkovito dreniranje vode (otpornost na aquaplaning) i uklanjanje, odnosno razmicanje snijega ispod gazne plohe

Ljetna guma s dubinom utora većom od 4 milimetra na najplićem mjestu!) donekle osiguravaju zaštitu od aquaplaninga (gubitka prianjanja stvaranjem vodenog klina), ali pritom lanci u prtljažniku (!) ne znače ništa, dodaje Marušić. No, kad su u pitanju najopasnije situacije, temperature oko nule i rizik zaleđivanja tada je ljetna guma, objektivno, jednako pogibeljno nesigurna s dubinom utora 4 milimetra ili samo jedan milimetar. A kad je u pitanju rizik proklizavanja, uz drastično produženje zaustavnog puta i povećanja rizika nekontroliranog skretanja s putanje, ulijevo ili udesno, situacija je, objektivno, podjednako opasna, pogibeljna, ima li vozilo koje vozi na ljetnim gumama paket lanaca u prtljažniku ili nema!

Lance je, dodaje Marušić usto teško staviti na vozilo, većini, pogotovo žena, nemoguće, a na normalnim je cestama s lancima moguće voziti samo kad je dubok snijeg, kojeg ionako trebaju uklanjati ralice. Čim je sloj snijega tanji od 25 mm, lanci postaju štetni, dapače i opasni za vozna svojstva (gubi se mogućnost održavanja pravca kretanja) i kolnik.

I na jugu zemlje potrebne zimske gume

A da su zimske gume itekako korisne zimi, čak i u Dalmaciji, pokazala je pogibija poznatog hvarskog ugostitelja, 5. siječnja 2017. nakon izlijetanja BMW-om s ljetnim gumama pri mjestimičnoj poledici ceste kod Starog Grada na Hvaru. Dovoljna je jedna situacija, poput navedene, da dođe do tragične nesreće, podsjetio je Marušić.

Stanje u Dalmatinskoj zagori sličnije je kontinentalnim zimskim uvjetima nego obalnim. A i u obalnim mjestima temperatura se često zimi, noću i ujutro spušta ispod +7 Celzijevih stupnjeva, često i do ništice, a asfalt je, zbog većeg udjela vapnenca u smjesi, skliskiji nego na kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Takvi su uvjeti, zimskih noći i jutara u cijeloj Hrvatskoj, čak i u Dalmaciji i na otocima, koji usto imaju sklizak asfalt, s vapnenjačkom bazom, posljedicom štednje u proizvodnji. Zbog toga automobili s ljetnim gumama, pa i s M+S, pogotovo u ranim jutarnjim satima, kad je hladan asfalt često orošen, lako postaju dinamički nestabilni, zanose se, ulaze u 'smrtonosnu piruetu', slijeću s ceste, upozorava Marušić. "Takav je automobil jednako, pogibeljno nesiguran ako u prtljažniku ima ili nema paket lanaca, jednak je rizik da neće zakočiti te naletjeti na drugo vozilo ili pješaka, sletjeti s ceste. Ako u prtljažniku nisu lanci, vozač riskira plaćanje kazne jer "ne koristi zimsku opremu", a ako jesu, tada je 'sve po propisu"', kaže Marušić.

Zimske gume su u zimskim uvjetima najvažniji faktor aktivne sigurnosti cestovnog prometa (utječu na smanjenje rizika nastanka nesreće), važnije i od kočnica, jer se automobil samo gumama dodiruje podloge, omogućava kontrola nad vozilom (upravljanje, kočenje i pogonjenje).

S obzirom na klimatske promjene, predlažem da obveza ugradnje zimskih guma počne 15. listopada, umjesto 15. studenoga. "Klima se promijenila i snijega na kontinentalnim cestama ima već krajem listopada", zaključio je naš sugovornik.

