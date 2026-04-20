Jako nevrijeme s tučom pogodilo dijelove Hrvatske, stižu snimke: 'Horor, zamračilo se'

Čitateljica portala net.hr poslala nam je snimku nevremena koje je u ponedjeljak zahvatilo i područje Šenkovca iza Zaprešića u blizini granice sa Slovenijom.

Na snimci se vidi kiša praćena tučom te se čuje grmljavina.

"Trajalo je par minuta. Horor. Zamračilo se, počelo grmjeti, sijevati, kiša sve jače i onda je ova bljuzga počela padati nakon čega se razvedrilo", rekla nam je čitateljica.

Kaže da leda ima posvuda, da je tuklo jako i da su auti jedva vozili po prometnicama. "Zimska idila usred proljeća", navela je.

Podsjetimo, RTL-ova prognostičarka Damjana Ćurkov Majaroš najavila je da nam danas u sklopu frontalnog sustava stiže vlažan i nestabilan, ali i hladniji zrak pa će početak novog tjedna proći u znaku kiše i pljuskova, ali i nižih dnevnih temperatura.

Za kopneni dio Hrvatske danas se očekuje promjenjivo ili pretežno oblačno vrijeme, bit će kiše i pljuskova, osobito u kopnenim predjelima te na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji često i izostati.

Prognoza za nastavak dana

Puhat će slab do umjeren, uz pljuskove i pojačan vjetar sa sjevera, a na moru jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura na kopnu od 6 do 11, a uz obalu između 10 i 15 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo, bit će sunčanih razdoblja, ali i kiše i pljuskova. Zapuhat će slab do umjeren, prolazno i pojačan jugozapadnjak, a dnevna temperatura osjetno niža, većinom oko 15 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo i nestabilno uz kišu i pljuskove. Puhat će slab do umjeren, povremeno i jak jugozapadnjak, a temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo, bit će čestih sunčanih razdoblja, lokalno i pljuskova, izglednije navečer i u noći na utorak. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar, krajem dana bura. Temperatura između 19 i 22 stupnja.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, u gorju ponegdje i pretežno oblačno, bit će povremene kiše ili pljuskova s grmljavinom. Slabo do umjereno jugo će okrenuti na buru, a temperatura u gorju od 13 do 16, a uz obalu oko 19 stupnjeva.

Prognoza za iduće dane

U unutrašnjosti još utorak promjenjivo, bit će sunčanih razdoblja, ali i povremene kiše ili pljuskova. Od sredine tjedna sve više sunčana vremena. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera. Jutra će biti svježija, ali tijekom dana će temperatura opet postupno rasti.

Na Jadranu utorak nestabilno s kišom i pljuskovima, a onda od srijede sunčanije, često će i prevladavati vedro. Utorak će zapuhati, na sjevernom dijelu i jačati bura pa će pod Velebitom biti i olujnih udara, a onda ih u srijedu može biti duž cijele obale, ali već u četvrtak bura slabi. Temperatura bez veće promjene, jedino će jutarnja biti malo niža.

