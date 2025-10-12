Nevjerojatne scene iz regije! Sarajevo, Zagreb, Zadar, Beč: Suze i harmonika za Halida

U nedjelju u 17 sati u gradovima diljem regije počeli su se okupljati tisuće ljudi u čast odlaska kralja sevdaha Halida Bešlića. U Sarajevu su na ulice izašle desetine tisuća ljudi, Zagreb je orio Halidovim stihovima, a snimke stižu i iz Beča. Nižu se slike tuge, suza, a emocije pokazuju pjesmom i plesom.

Ovdje pratite tijek događaja uživo:

18.50 - U Beču se okupilo mnoštvo obožavatelja koje je zapjevalo u čast Halidu. Hit "I zanesen tom ljepotom" orio se Austrijom, a kako je to izgledalo, pogledajte u videu.

Foto: Danas.hr

18.12 - U Sarajevu se više desetaka tisuća ljudi skupilo u čast Halidu, snimke iz zraka pokazuju nevjerojatno mnoštvo.

Okupljanje ispred Vječne vatre, jednog od simbola grada.

Tijekom događaja dogodio se i jedan neugodan trenutak. Glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću je pozlilo. Srećom, prisutni su brzo reagirali i pružili mu pomoć, čime je spriječena ozbiljnija situacija. Više pogledajte OVDJE.

18.08 - U Zadru se stotine okupljaju i pjevaju "Miljacku" i Prvi poljubac. Okupljanje je počelo oko 17 sati ispred dvorane Krešimira Ćosića. Kakva je atmosfera bila, pogledajte u videu.

17.32 - Nevjerojatno mnoštvo obožavatelja okupilo se i u središtu Zagreba, zasvirala se harmonika, potekle su suze, u čast velikanu mahala i sokaka neki su nosili i ljiljane. Među okupljenima su i poznata lica, među njima i Tarik Filipović.

17.30 - U Sarajevu su se okupili brojni građani kako bi odali počast Halidu Bešliću. Od poznatih zvijezdi, stigla je i pjevačica Hanka Paldum. Slike iz Sarajeva slamaju srce.