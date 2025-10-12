Drama na skupu za Halida Bešlića: Glumcu iznenada pozlilo pred tisućama ljudi
Glumcu je pružena pomoć
Sarajevo se oprašta od Halida Bešlića, glazbene legende čija je smrt 7. listopada rastužila mnoge diljem regije. Okupljanje ispred Vječne vatre, jednog od simbola grada, počelo je u 17 sati i privuklo oko 30.000 ljudi.
Skup je organiziran kao znak zahvalnosti i sjećanja na pjevača koji je svojim pjesmama obilježio živote brojnih generacija. Među okupljenima bili su i mnogi poznati iz svijeta umjetnosti i javnog života.
Tijekom događaja dogodio se i jedan neugodan trenutak. Glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću je pozlilo. Srećom, prisutni su brzo reagirali i pružili mu pomoć, čime je spriječena ozbiljnija situacija. Video možete pogledati OVDJE.
Osim u Sarajevu, okupljanja u Halidovu čast održavaju se i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, regije te širom svijeta. Gotovo 100 gradova najavilo je odavanje počasti pjevaču, većinom u isto vrijeme – u 17 sati. A kako okupljanje izgleda u Zagrebu, pogledajte OVDJE.
POGLEDAJTE VIDEO: Tuga, pjesme i samo najljepše riječi o Halidu Bešliću: Sarajevo je večeras bilo u suzama