Drama na skupu za Halida Bešlića: Glumcu iznenada pozlilo pred tisućama ljudi

Drama na skupu za Halida Bešlića: Glumcu iznenada pozlilo pred tisućama ljudi
Foto: Armin Durgut/pixsell

Glumcu je pružena pomoć

12.10.2025.
18:12
Hot.hr
Armin Durgut/pixsell
Sarajevo se oprašta od Halida Bešlića, glazbene legende čija je smrt 7. listopada rastužila mnoge diljem regije. Okupljanje ispred Vječne vatre, jednog od simbola grada, počelo je u 17 sati i privuklo oko 30.000 ljudi.

Skup je organiziran kao znak zahvalnosti i sjećanja na pjevača koji je svojim pjesmama obilježio živote brojnih generacija. Među okupljenima bili su i mnogi poznati iz svijeta umjetnosti i javnog života.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Tijekom događaja dogodio se i jedan neugodan trenutak. Glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću je pozlilo. Srećom, prisutni su brzo reagirali i pružili mu pomoć, čime je spriječena ozbiljnija situacija. Video možete pogledati OVDJE.

Osim u Sarajevu, okupljanja u Halidovu čast održavaju se i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, regije te širom svijeta. Gotovo 100 gradova najavilo je odavanje počasti pjevaču, većinom u isto vrijeme – u 17 sati. A kako okupljanje izgleda u Zagrebu, pogledajte OVDJE

