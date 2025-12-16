Netko je u Hrvatskoj upravo pogodio 5+1 na Eurojackpotu! Evo gdje ide ogromna svota novca

U večerašnjem izvlačenju 100. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 12, 22, 28, 30, 31 - 4, 11, koji su igraču iz Splita donijeli dobitak 5+1 u iznosu od 669.842,80 eura.

Odigrano je šest kombinacija i za uplaćenih 12 eura ostvaren je ovaj veliki dobitak.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatska lutrija, Matoševa bb, Split

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 19. prosinca 2025., a glavni dobitak iznosi 30.000.000,00 eura.

