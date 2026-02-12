Sudarila se dva broda ratne mornarice! U nesreći sudjelovao razarač s navođenim raketama

Dva broda američke mornarice sudarila su se tijekom punjenja gorivom u srijedu poslijepodne, potvrdilo je američko Južno zapovjedništvo za Reuters u pisanoj izjavi dan kasnije. U sudaru su sudjelovali američki ratni brod i brod za opskrbu mornarice, a dvoje ljudi je pritom lakše ozlijeđeno.

Razarač s navođenim raketama klase Arleigh Burke, USS Truxtun i brzi borbeni potopni brod klade Supply, USNS Supply, sudarili su se tijekom opskrbe na moru, navodi se u priopćenju.

Nije precizirano gdje su se sudarili. Wall Street Journal je prvi izvijestio da se sudar dogodio u blizini Južne Amerike, navodeći da uzrok još nije jasan. Općenito, Južno zapovjedništvo odgovorno je za područje Srednje i Južne Amerike i Karibe.

"Dvoje pripadnika osoblja požalilo se na lakše ozljede, ali stabilno su", dodaje se.

Kako je došlo do sudara, trebala bi otkriti istraga.

