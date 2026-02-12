FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA NA MORU /

Sudarila se dva broda ratne mornarice! U nesreći sudjelovao razarač s navođenim raketama

Sudarila se dva broda ratne mornarice! U nesreći sudjelovao razarač s navođenim raketama
×
Foto: Ppi/zuma Press/profimedia/iilustracija

Wall Street Journal je prvi izvijestio da se sudar dogodio u blizini Južne Amerike, navodeći da uzrok još nije jasan

12.2.2026.
16:38
Dunja Stanković
Ppi/zuma Press/profimedia/iilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dva broda američke mornarice sudarila su se tijekom punjenja gorivom u srijedu poslijepodne, potvrdilo je američko Južno zapovjedništvo za Reuters u pisanoj izjavi dan kasnije. U sudaru su sudjelovali američki ratni brod i brod za opskrbu mornarice, a dvoje ljudi je pritom lakše ozlijeđeno. 

Razarač s navođenim raketama klase Arleigh Burke, USS Truxtun i brzi borbeni potopni brod klade Supply, USNS Supply, sudarili su se tijekom opskrbe na moru, navodi se u priopćenju. 

Nije precizirano gdje su se sudarili. Wall Street Journal je prvi izvijestio da se sudar dogodio u blizini Južne Amerike, navodeći da uzrok još nije jasan. Općenito, Južno zapovjedništvo odgovorno je za područje Srednje i Južne Amerike i Karibe. 

"Dvoje pripadnika osoblja požalilo se na lakše ozljede, ali stabilno su", dodaje se. 

Kako je došlo do sudara, trebala bi otkriti istraga. 

POGLEDAJTE VIDEO: U Epsteinovim dokumentima spominju se i hrvatski modeli i 'lijepe Zagrepčanke'. Želio je kupiti naš vojni brod?

MornaricaBrodSudarMoreSad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx