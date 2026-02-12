FREEMAIL
ELEGANTNA I U TRENDU /

Prva dama ponovno zasjenila sve oko sebe: Sanja Musić Milanović nosi najveći trend sezone

Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske

Ovaj neočekivani potez još jednom je potvrdio njezin istančan modni ukus, ali i savršeno pogodio jedan od najjačih trendova sezone

12.2.2026.
16:44
Hot.hr
Ured Predsjednika Republike Hrvatske
S predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem u službenom posjetu Gruziji boravila je i prva dama, prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović, koja je osim važnog javnozdravstvenog angažmana pažnju privukla i modnim izdanjem u samom vrhu aktualnih trendova.

Tijekom boravka u Tbilisiju održala je predavanje stručnjacima u Nacionalnom centru za kontrolu bolesti i javno zdravstvo, gdje je govorila o promicanju zdravih životnih navika i prevenciji debljine. No uz profesionalni doprinos, njezin stajling brzo je postao tema modnih rubrika.

Prva dama ponovno zasjenila sve oko sebe: Sanja Musić Milanović nosi najveći trend sezone
Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske

Za ovu prigodu Sanja Musić Milanović odabrala je elegantnu kombinaciju smeđih svečanih hlača trapez kroja, bež majice i tamnosmeđeg dugog sakoa, uz salonke u istoj nijansi. Ipak, ključni detalj bio je modni dodatak koji je podigao cijeli outfit -smeđa kravata ležerno svezana preko majice.

Prva dama ponovno zasjenila sve oko sebe: Sanja Musić Milanović nosi najveći trend sezone
Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske

 

Jedan od najjačih trendova sezone 

Ovaj neočekivani potez još jednom je potvrdio njezin istančan modni ukus, ali i savršeno pogodio jedan od najjačih trendova sezone. Kravata se, naime, vratila na modnu scenu u punom sjaju, no s modernim pomakom. Nakon klasičnih interpretacija u muškim i ženskim kolekcijama, modne kuće za proljeće/ljeto 2026. donose njezine kreativnije verzije - nošene preko majica, haljina ili čak kao statement detalj uz minimalističke kombinacije.

Prva dama ponovno zasjenila sve oko sebe: Sanja Musić Milanović nosi najveći trend sezone
Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske

Sanja Musić Milanović upravo je takvim stylingom pokazala kako ovaj tradicionalni dodatak može izgledati svježe, ženstveno i iznimno chic, čime je još jednom zaslužila titulu jedne od najbolje odjevenih Hrvatica.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: 

