Prva dama ponovno zasjenila sve oko sebe: Sanja Musić Milanović nosi najveći trend sezone
Ovaj neočekivani potez još jednom je potvrdio njezin istančan modni ukus, ali i savršeno pogodio jedan od najjačih trendova sezone
S predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem u službenom posjetu Gruziji boravila je i prva dama, prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović, koja je osim važnog javnozdravstvenog angažmana pažnju privukla i modnim izdanjem u samom vrhu aktualnih trendova.
Tijekom boravka u Tbilisiju održala je predavanje stručnjacima u Nacionalnom centru za kontrolu bolesti i javno zdravstvo, gdje je govorila o promicanju zdravih životnih navika i prevenciji debljine. No uz profesionalni doprinos, njezin stajling brzo je postao tema modnih rubrika.
Za ovu prigodu Sanja Musić Milanović odabrala je elegantnu kombinaciju smeđih svečanih hlača trapez kroja, bež majice i tamnosmeđeg dugog sakoa, uz salonke u istoj nijansi. Ipak, ključni detalj bio je modni dodatak koji je podigao cijeli outfit -smeđa kravata ležerno svezana preko majice.
Jedan od najjačih trendova sezone
Ovaj neočekivani potez još jednom je potvrdio njezin istančan modni ukus, ali i savršeno pogodio jedan od najjačih trendova sezone. Kravata se, naime, vratila na modnu scenu u punom sjaju, no s modernim pomakom. Nakon klasičnih interpretacija u muškim i ženskim kolekcijama, modne kuće za proljeće/ljeto 2026. donose njezine kreativnije verzije - nošene preko majica, haljina ili čak kao statement detalj uz minimalističke kombinacije.
Sanja Musić Milanović upravo je takvim stylingom pokazala kako ovaj tradicionalni dodatak može izgledati svježe, ženstveno i iznimno chic, čime je još jednom zaslužila titulu jedne od najbolje odjevenih Hrvatica.
