Hrvatski reprezentativac i član Našeg Hajduka osuđen na šest mjeseci zatvora

Jerko Marinić Kragić, hrvatski reprezentativac u vaterpolu i član Upravnog odbora Našeg Hajduka, osuđen je na šest mjeseci zatvora zbog nereda na Europskom prvenstvu 2016. u Francuskoj, no kazna mu je zamijenjena radom za opće dobro.

Marinić Kragić i ostali osuđeni su za izazivanje nereda na stadionu Geoffroy-Guichard u Saint-Etienneu nakon prekida utakmice Hrvatske i Češke u 86. minuti. U cilju onemogućavanja nastavka utakmice verbalno i fizički napali su navijače i redare koji su ih pokušavali zaustaviti u daljnjim izgredima. Gestikulacijom i guranjem poticali su druge na nasilje i daljnju tučnjavu, navodi se u optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, piše Dalmatinski portal.

Podsjetimo, zbog nereda u Saint-Etienneu Hrvatski nogometni savez kažnjen je sa 100 tisuća eura zbog nereda.

Uzorni sportaš i član Našeg Hajduka

Kako navodi Index, Marinić Kragić branio se kako navija za Hajduk, ali da nije član Torcide te da nema ništa protiv HNS-a. Istaknuo je da se profesionalno bavi sportom te da do tada nije imao nikakvih incidenata ni problema sa zakonom.

Marinić Kragić je član splitskog Jadrana i hrvatski reprezentativac, a nedavno je izabran u vodstvo Udruge Naš Hajduk. Tom je prilikom rekao:

"Mi (vaterpolisti op.a.) bismo sve što smo osvojili mijenjali za Hajdukov naslov prvaka. Mi smo svi zaluđeni Hajdukom i Splitom. Ne mora to nitko u Hrvatskoj razumjeti, mi smo takvi, jesmo li ludi, neka misli tko što hoće. Živimo za taj naslov, nažalost nismo ga još doživjeli, ali što nam ostaje nego nadati se. Ako smo čekali 20 godina, možemo još malo. Vjerujem da ćemo doći do njega. Podržavat ćemo i nadati se".

