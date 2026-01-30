Nestle tvrdi: 'U Hrvatskoj nema zabilježenih slučajeva oboljenja', ovo su povučeni proizvodi

Nestle Adriatic početkom ove godine preventivno je započelo dobrovoljno povlačenje određenih serija NAN formula za dojenčad u Hrvatskoj. Nakon globalnog povlačenja dječje hrane za dojenčad neke od najvećih svjetskih kompanija, francuske vlasti istražuju smrti dviju beba koje su konzumirale Nestleovu dječju hranu obuhvaćenu opozivima zbog kontaminacije cereulidom.

Na naš upit odgovorili su kako do sada nije potvrđen ni jedan slučaj oboljena ili simptoma. Naveli su kako su u utvrdili problem s kvalitetom jednog sastojka, ulja arahidonske kiseline (ARA), te o tome odmah obavijestili vodećeg globalnog dobavljača tog ulja.

"Nestlé je, naime, proveo opsežna testiranja svih serija ARA ulja i pripadajućih mješavina ulja koje se koriste u proizvodnji formula za dojenčad, i nakon toga odlučio preventivno povući s tržišta sve potencijalno pogođene formule za dojenčad", rekli su te dodali:

Radi se o 40 zemalja

"U zahvaćenim zemljama (samo u Europi radi se o više od 40 zemalja) su, u bliskoj suradnji s nadležnim tijelima, poduzete sve potrebne mjere i pokrenuta povlačenja svih proizvoda koji bi potencijalno mogli biti zahvaćeni. Ova je odluka donesena isključivo preventivno kako bi se zaštitilo zdravlje i dobrobit beba i njihovih obitelji", naglasili su.

Pojasnili su kako je uzrok povlačenja cereulid, tvar bakterijskog podrijetla koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, a može uzrokovati bolesti koje se prenose hranom. Simptomi na koje treba obratiti pažnju uključuju jako ili stalno povraćanje, proljev ili neuobičajenu malaksalost, a obično se javljaju između 30 minuta i 6 sati nakon izloženosti.

"Ukoliko nema simptoma, nema razloga za zabrinutost. Ako roditelji ili skrbnici imaju bilo kakvih nedoumica u vezi sa zdravljem ili prehranom djeteta, savjetujemo da se obrate pedijatru ili zdravstvenom radniku. Bez obzira na prisutnost simptoma, roditelji i skrbnici ne trebaju davati proizvode obuhvaćene odlukom o povlačenju djetetu i trebaju postupiti u skladu s uputama iz obavijesti o povlačenju proizvoda", kažu.

Ostali proizvodi su sigurni

Inače, prisustvo cereulida u uljima je vrlo neuobičajeno. Ulje arahidonske kiseline (ARA) koristi se u različitim proizvodima za prehranu dojenčadi koji se prodaju širom svijeta, stoga ovaj problem obuhvaća više zemalja, brendova i proizvoda. Konkretni brendovi i proizvodi obuhvaćeni odlukom o povlačenju razlikuju se od zemlje do zemlje.

"U pogođenim zemljama, u skladu s lokalnim zakonima o sigurnosti hrane, naši timovi surađuju s nadležnim institucijama kako bi pružili adekvatnu podršku roditeljima i skrbnicima", naveli su.

Tako je u Hrvatskoj kompanija Nestlé Adriatic d.o.o. još početkom siječnja pokrenula prvi opoziv određenih serija određenih NAN formula za dojenčad, u suradnji s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske. Popis svih povučenih serija koje uvozi Nestlé Adriatic d.o.o. možete pogledati OVDJE.

Svi ostali Nestlé proizvodi i druge serije istog proizvoda, koje nisu obuhvaćene ovim povlačenjem, sigurni su za konzumaciju, stoji na navedenoj stranici.

Informacije o svim proizvodima koji su obuhvaćeni opozivom (pored proizvoda koje uvozi kompanija Nestlé Adriatic d.o.o.) nalazi se na web stranici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu koju možete vidjeti OVDJE.

Roditeljima i skrbnicima dostupan je i online alat za provjeru je li serija proizvoda kojeg imaju kod kuće obuhvaćena povlačenjem koju možete pronaći OVDJE, a stranicu s pitanjima i odgovorima možete pronaći OVDJE, a na raspolaganju je i korisnička podrška na info@hr.nestle.com ili besplatan broj telefona 0800 600 604.

