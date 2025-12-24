Na kuću u Sesvetama bačena eksplozivna naprava dok je cijela obitelj bila unutra

Nepoznati počinitelj bacio je eskplozivnu napravu na terasu kuće u Sesvetama u Cerskoj ulici u utorak oko 22 sata.

Uslijed eksplozije oštećena je obiteljska kuća u vlasništvu 52-godišnjakinje, koja je u trenutku eksplozije bila unutar kuće zajedno s ostalim članovima obitelji.

Ozlijeđenih osoba nije bilo, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

POGLEDAJTE VIDEO: Bombaški napad u Moskvi: Ubijen ruski general, pogledajte što je ostalo od njegovog auta