ŠTO SE TO DOGAĐA? /

Na kuću u Sesvetama bačena eksplozivna naprava dok je cijela obitelj bila unutra

Na kuću u Sesvetama bačena eksplozivna naprava dok je cijela obitelj bila unutra
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Srećom, nitko nije ozlijeđen u eksploziji

24.12.2025.
9:45
Tajana Gvardiol
Zeljko Lukunic/pixsell
Nepoznati počinitelj bacio je eskplozivnu napravu na terasu kuće u Sesvetama u Cerskoj ulici u utorak oko 22 sata. 

Uslijed eksplozije oštećena je obiteljska kuća u vlasništvu 52-godišnjakinje, koja je u trenutku eksplozije bila unutar kuće zajedno s ostalim članovima obitelji.

Ozlijeđenih osoba nije bilo, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Na kuću u Sesvetama bačena eksplozivna naprava dok je cijela obitelj bila unutra