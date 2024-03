Za one koji imaju dopunsko zdravstveno osguranje izmijenjene cijene u zdravstvenoj zaštiti ne znače ništa. No, oni koji ga nemaju morat će neke stvari plaćati i skuplje. Naime, HZZO je objavio kako dolazi do povećanje cijena koje plaćaju zdravstvenim ustanovama.

"U djelatnostima primarne zdravstvene zaštite od mjeseca ožujka 2024. godine izmijenjene su vrijednosti standardnih timova i cijene zdravstvene zaštite u dijelu kalkulativnog iznosa koji se odnosi na vrijednost rada, a sve u skladu s Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama kojom se usklađuju koeficijenti složenosti poslova djelatnika u javnim službama", objavio je HZZO na svojim stranicama.

"Isto tako, od mjeseca ožujka 2024. godine, u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti korigirane su i vrijednosti koeficijenata za dijagnostičko - terapijske skupine (DTS), dijagnostičko-terapijske postupke (DTP) i za dan bolničkog liječenja (DBL) prema provedenim analizama i utvrđenom utjecaju vrijednosti rada na cijene usluga/postupaka kao i cijene dijagnostičko- terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite", napominju iz HZZO-a.

Poslali smo upit HZZO -u koliko sada iznose korigirane cijene, koje ćemo objaviti kada nam pošalju odgovor.

Podsjetimo, kako je već pisao Danas.hr oni koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje, neke stvari moraju plaćati skuplje. Zamolili smo tada HZZO da daju primjer koliko će nekoga "opaliti" po džepu ako mu zatreba pomoć liječnika, a nema dopunsko osiguranje.

"Ako netko ima postupak na zalisku srca, čija je cijena oko 13.200 eura, obvezni iznos sudjelovanja od 20 posto bi bio oko 2640 eura. No osiguranik ne plaća taj iznos, jer je maksimalni iznos obveznog sudjelovanja po jednom ispostavljenom računu 530,88 eura, uz napomenu da tijekom godine može biti i više ispostavljenih računa za različite usluge iz zdravstvenog osiguranja", naveli su iz HZZO-a.

Prevedeno, ako neko nema dopunsko osiguranje i mora nadoplatiti za jako skupu uslugu, on neće morati pokriti sav taj iznos jer postoji limit koji je naveo HZZO.

"Ako je iznos od 20 posto pune cijene pružene usluge manji od propisanog postotka proračunske osnovice, osiguranik plaća propisani iznos postotka proračunske osnovice. Primjerice, cijena kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka (Holter) je 28,18 eura, iznos obveznog sudjelovanja od 20 posto je 5,64 eura, a osiguranik plaća 8,83 eura (propisani postotak proračunske osnovice). Iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine, te izdavanje lijeka po receptu iznositi 0,30 posto proračunske osnovice (1,32 eura)", kazali su za Danas.hr iz HZZO-a.