Najslađi vikend godine: Tko će ponijeti titulu Zlatne bake na ovogodišnjem Štrudlafestu?
Kada je riječ o natjecateljskom dijelu, organizatori pripremaju dosad najkreativniji izazov – natjecanje za najbolju štrudlu Hrvatske u suradnji s Pivovarom Medvedgrad
Najslađe selo u Hrvatskoj spremno je za svoje najbogatije izdanje do sada! Legendarni Štrudlafest vraća se u pitoreskno Jaškovo kraj Ozlja, gdje će se od 5. do 6. rujna 2026. godine održati dvodnevni gastronomski i kulturni spektakl. Posjetitelje očekuje izuzetno bogat program, a radno vrijeme manifestacije je u subotu od 10:00 do 22:00 sata te u nedjelju od 10:00 do 21.00 sati.
Ove godine Štrudlafest ima brojne novitete koji spajaju tradiciju i vrhunsku zabavu. Središte novih kreativnih aktivnosti postaje Dvorišće tete Marice, gdje će se održavati radionice izrade tradicijske keramike i oslikavanja tanjurića za štrudlu, izrade licitarskih srca te izrade trške čipke jalbe.
Posebna atrakcija unutar ovog prostora bit će i Teslin kutak u suradnji s Nikola Tesla Experience Center Karlovac. Kada je riječ o natjecateljskom dijelu, organizatori pripremaju dosad najkreativniji izazov – natjecanje za najbolju štrudlu Hrvatske u suradnji s Pivovarom Medvedgrad, gdje će se slagati slane i slatke štrudle s pivom. Kulturni i društveni program obogaćen je izborom za Zlatnu baku u organizaciji Zaklade Zora, a gastronomsku baštinu oživjet će i predstavljanje povijesne štrudle Dragojle Jarnević u suradnji s Muzejom grada Karlovca.
Štrudlafest je ujedno i savršena prilika za cjelodnevni vikend izlet u prirodi. Svi željni aktivnosti i istraživanja ozaljskog kraja mogu uživati u vođenim biciklističkim turama Štrudla by bike, safari avanturama Štrudla by kayak na rijeci Dobri u selu Grdun ili u vođenim pješačkim turama Štrudla step by step. Tu je i nezaobilazni ranč s visinskim škotskim govedima, te restoran Žganjer s tradicijom od preko pola stoljeća. Poseban doživljaj nudi i tradicijska Žitna lađa u Brođanima. Odlična vijest stiže i iz Karlovca, gdje se u manifestaciju uključila i Aquatika - slatkovodni akvarij Karlovac, koja svim posjetiteljima nudi popust na ulaznice te zabavnu nagradnu igru 100 mu somova.
Bogat kulturni program
Kulturni dio festivala obara sve dosadašnje rekorde jer okuplja najveći broj KUD-ova do sada. Štrudlafest tijekom oba dana ugostit će brojne čuvare baštine, od KUD-a Mura, KUD-a Izvor Rakovica, KUD-a Sv. Juraj Draganić, pa sve do gostiju iz Zadarske županije i Slovenije.
Vikend raspored donosi pregršt sadržaja raspoređenih po danima. U subotu, 5. rujna, program započinje službenim otvorenjem u 10:00 sati, nakon čega slijedi izbor za Zlatnu baku i proglašenje pobjednice. Popodne je rezervirano za pivske gastro radionice, natjecanje u izradi štrudle s pivom te zabavne sadržaje poput Rally kids cornera i piknika Štrudlomanijak. Večernji glazbeni vrhunac subote pripada koncertu grupe Daleka obala pod simboličnim nazivom MARICA zna.
Nedjelja, 6. rujna, započinje sadržajima za najmlađe kroz Vuru za dicu i dječje seoske igre u Dječjem voćnjaku. Gastro pozornica u nedjelju donosi egzotični gastro show Nepal u Jaškovu, sljubljivanje štrudle i likera, priču o štrudli Dragojle Jarnević te prisjećanje na izradu slavne štrudle od 3 kilometra s ambasadoricom tetom Vesnom. Glazbena završnica festivala donosi još jedan povijesni trenutak – po prvi put na Štrudlafestu nastupa ženska izvođačica, popularna Laura koja pjeva.
Spoj vrhunskih okusa, bogate tradicije, aktivnosti u prirodi i glazbenog spektakla jamči nezaboravan vikend u Jaškovu. Rezervirajte prvi vikend u rujnu za najslađu avanturu godine, a detaljan program pogledajte na njihovoj web stranici. Ovogodišnji Štrudlafest odvija se uz podršku HTZ-a, TZP Kupa, Karlovačke županije i grada Ozlja, restorana Žganjer te Zaklade Zora.
A sada… Imamo recepte za štrudlu s marelicama, pivom i bademima, te recept za štrudlu s pivom, puretinom i špinatom! Dobar Tek!
Štrudla s pivom, puretinom i špinatom
Sastojci za kore:
- 400 g glatkog brašna
- 6 jušnih žlica ulja
- 6 g soli
- 2,5 dl mlake vode
- ili paket gotovih kora za štrudlu
Sastojci za punjenje:
- 700 g purećeg zabatka
- 1 glavica luka
- 3 režnja češnjaka
- 200 g svježeg špinata
- 150 g feta sira
- 2 dl piva Zlatni medvjed Pivovara Medvedgrad
- 0,5 dl ulja
- sol
- papar
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- 1 čajna žličica slatke dimljene paprike
- naribana korica limuna
Priprema ovog jednostavnog glavnog jela traje ukupno 80 minuta, od čega je 60 minuta predviđeno za pripremu, a 20 minuta za samo pečenje.
Proces započinje dan ranije tako da meso marinirate 24 sata prije pečenja. Prelijte ga uljem, navedenim začinima i s 1 dl piva, prekrijte prozirnom folijom te ostavite u hladnjaku. Sutradan meso izvadite iz hladnjaka i pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C sat i pol do dva sata dok potpuno ne omekša.
Ako koristite gotove kore za štrudlu, zagrijte pećnicu na 200 °C i pripremite veliki lim za pečenje koji dobro namažete uljem. Ako odlučite sami raditi domaće kore, od brašna, vode, ulja i soli zamijesite glatko tijesto mikserom oko pet minuta. Tijesto stavite na tanjur, nauljite ga, pokrijte prozirnom folijom i ostavite da odmara 1 sat.
Za to vrijeme očistite i narežite luk i češnjak pa ih dinstajte na ulju dok ne omekšaju. Potom dodajte svježi špinat, kratko promiješajte da uvene, ulijte preostalih 1 dl piva te pustite da se tekućina potpuno reducira. Pečeno meso izvadite iz pećnice, odstranite mu kost i usitnite ga. Usitnjeno meso dodajte u smjesu luka i špinata, promiješajte i ostavite na vatri par minuta da se sve dobro poveže.
Nadjev sklonite s vatre da se ohladi, a zatim u njega umiješajte usitnjeni feta sir i naribanu limunovu koricu. Na razvučenu koru ravnomjerno rasporedite pripremljeni nadjev od mesa i špinata, zarolajte te pažljivo prebacite u lim za pečenje. Prije pečenja štrudlu po vrhu premažite uljem i pecite 20 do 30 minuta, dok tijesto ne poprimi lijepu zlatnu boju. Pečenu štrudlu malo ohladite i poslužite uz čašu hladnog piva.
Štrudla s marelicama, pivom i bademima
Sastojci za kore:
- 400 g glatkog brašna
- 6 jušnih žlica ulja
- 6 g soli
- 2,5 dl mlake vode
- ili paket gotovih kora za štrudlu
Sastojci za kremu:
- 3 žumanjka
- 35 g gustina
- 500 ml mlijeka
- 50 g vanilin šećera
- 1 žlica ekstrakta vanilije
- prstohvat soli
- 100 ml vrhnja za šlag
Sastojci za nadjev:
- 700 g marelica
- 80 ml piva Zlatni medvjed Pivovare Medvedgrad
- 70 g meda
- 70 g tostiranih listića badema
- 50 g griza ili mrvica
- 2 žličice arome vanilije
- naribana korica naranče
Priprema započinje izradom kreme. U srednji lonac ulijte 400 ml mlijeka i stavite ga grijati do vrenja. U posebnoj zdjeli pjenjačom sjedinite žumanjke, gustin, vanilin šećer, prstohvat soli, ekstrakt vanilije i preostalih 100 ml mlijeka. Dobivenu smjesu ulijte u lonac s uzavrelim mlijekom, smanjite vatru te kuhajte uz neprestano miješanje dok se ne zgusne i zakipi, oko 3 do 5 minuta, a nakon pojave mjehurića kuhajte još jednu minutu. Skuhanu kremu prebacite u posudu otpornu na toplinu, izravno na površinu stavite prozirnu foliju kako se ne bi uhvatila korica te ostavite sat vremena na sobnoj temperaturi, nakon čega je prebacite u hladnjak da se potpuno ohladi. Ohlađenu kremu kratko izmiksajte, ulijte vrhnje za šlag i miksajte još dvije minute pa je pohranite u hladnjak do slaganja štrudle.
Za domaće kore od brašna, vode, ulja i soli zamijesite glatko tijesto mikserom oko pet minuta dok se ne počne odvajati od rubova zdjele. Tijesto stavite na tanjur, nauljite, pokrijte prozirnom folijom i ostavite da odmara barem sat vremena.
Tijekom odmora tijesta pripremite nadjev tako da marelice operete, očistite od koštica i narežete na četvrtine. Stavite ih u posudu za kuhanje, dodajte med i pivo te kuhajte na srednje jakoj vatri dok većina tekućine ne ispari. Potom umiješajte aromu vanilije, naribanu koricu naranče, griz ili mrvice te tostirane listiće badema, dobro promiješajte i ostavite da se nadjev ohladi.
Za završnu pripremu pećnicu zagrijte na 250 °C i veliki lim za pečenje lagano premažite uljem. Na tanko razvučeno tijesto ili pripremljene gotove kore ravnomjerno rasporedite ohlađenu kremu, a preko nje pospite nadjev od marelica i piva. Štrudlu pažljivo zarolajte, prebacite u lim za pečenje i po vrhu premažite s malo ulja. Pećnicu smanjite i pecite štrudlu 20 do 30 minuta dok ne poprimi lijepu, hrustkavu zlatnu boju. Pečenu slast dobro ohladite i poslužite uz čašu rashlađenog piva.