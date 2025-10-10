Najopasniji europski ubojica progovorio za Dosje Jarak: Šokirat će vas što je rekao

Doajen crne kronike, Andrija Jarak, u novim epizodama svoje nagrađivane true crime emisije "Dosje Jarak" ponovno otvara najmračnija poglavlja regionalnog kriminala. Razgovarali smo s Jarkom, koji otkriva potresne i uznemirujuće detalje koji stoje iza slučajeva koji lede krv u žilama, od ekskluzivnog razgovora s jednim od najokrutnijih plaćenih ubojica do nevjerojatne fascinacije zločinom koja vlada u susjedstvu.

Andrija Jarak o razgovoru s ubojicom: ‘O ubojstvima priča kao da je bio u dućanu’

Središnja figura novih epizoda Dosjea Jarak kojeg možete gledati od četvrtka, 23. listopada na platformi Voyo, nedvojbeno je Sretko Kalinić, poznat pod nadimkom Zver. Riječ je o plaćenom ubojici zloglasnog Zemunskog klana koji služi kaznu od 40 godina zatvora. Ekipa "Dosjea Jarak" uspjela je u onome što se činilo nemogućim – dobiti ekskluzivni intervju s njim, zahvaljujući, kako kaže Jarak, upornosti i taktici: "Kolegica Marijana je potrošila, rekao bih, dosta vremena, truda i živaca da bi se to realiziralo i na kraju je uspjela. Mogu joj samo čestitati. Bilo je zanimljivo čuti neka njegova razmišljanja. Nemaš baš svaki dan plaćenog ubojicu u emisiji."

Foto: Rtl

No, ono što je proizašlo iz tog razgovora nadilazi standardne novinarske okvire. Jarak opisuje Kalinića kao "hladnog, monstruoznog čovjeka" spremnog ubiti isključivo zbog novca, bez suosjećanja ili kajanja. Najmučniji detalj, koji ostavlja najdublji trag, nije broj žrtava, već Kalinićeva potpuna ravnodušnost.

Foto: Rtl

"Muči me detalj gdje on u razgovoru s našom novinarkom priča o tim ubojstvima kao da je, ne znam, igrao kladionicu ili bio negdje u dućanu", ističe Jarak. "On priča o mrtvim ljudima kao o nekom broju, suhoparno, kao da nisu bitni. To je nešto što te onako... To je onaj 'wake up call', kako kažu Englezi." Ta hladnokrvna banalizacija oduzimanja ljudskog života detalj je koji, prema Jarku, kod gledatelja ne izaziva nužno strah, već duboku tjeskobu i nelagodu.

Fenomen Srbije: 'Fan klubovi' za kriminalce

Jedan od najupečatljivijih aspekata istrage o Zemunskom klanu bio je pronalazak sugovornika. Jarak otkriva iznenađujuću razliku između Hrvatske i Srbije, gdje je, kako kaže, bilo kudikamo lakše doći do ljudi voljnih govoriti. Razlog leži u fenomenu koji naziva "tradicionalnom opčinjenošću zločinima".

"U Srbiji i dan danas imate desetke Facebook stranica koje veličaju te kriminalce s početka devedesetih. Imate fan klubove tih ljudi. Imate niz emisija koje se bave tim zločinima", objašnjava Jarak. “Ta medijska fascinacija stvorila je okruženje u kojem neki akteri kriminalne scene rado javno govore, vjerojatno dajući sebi na važnosti. Ta bizarna kultura slave koja okružuje najgore zločince pruža jedinstven i uznemirujuć uvid u mentalitet koji je omogućio uspon klanova poput Zemunskog”, otkriva Andrija Jarak.

