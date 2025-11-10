Uspjeh Dekanićeve obrane: Provest će se dopuna prometnog vještačenja

Na suđenju bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću, kojeg Uskok tereti za lažiranje i zatakšavanje okolnosti prometne nesreće iz travnja 2022. provest će se, na prijedlog obrane, dopuna prometnog vještačenja, odlučeno je u ponedjeljak na osječkom Županijskom sudu.

Iako je na današnjoj glavnoj raspravi bilo predviđeno iznošenje obrana okrivljenika odvjetnici bivšeg župana i ostalih okrivljenika iznijeli su niz novih dokaznih prijedloga, koji su većinom odbijeni, a prihvaćen je jedino prijedlog za dopunu prometnog vještačenja.

S obzirom na to da je prometni vještak u svom nalazu nedavno naveo da bi teret manjih gabarita i manje težine mogao aktivirati senzor zauzetosti sjedala, ali i zračni jastuk Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar zatražio je dopunu vještačenja, u kojoj bi vještak zatražio podatke koja bi težina tereta mogla aktivirati senzor zauzetosti sjedala i zračni jastuk, s obzirom na to da u ranijem nalazu nije naveo je li takav podatak zatražio od proizvođača ili uvoznika vozila.

Koji su prijedlozi odbijeni, a koji prihvaćeni?

Sud je prihvatio prijedlog obrane za dopunu vještačenja, a kao nevažne i usmjerene ka odugovlačenju postupka odbio je ostale prijedloge, među ostalim, za ispitivanje pojedinih svjedoka, na okolnosti aktiviranja zračnog jastuka suvozača te za njihovo međusobno suočavanje zbog kontradiktornosti njihovih ranijih iskaza.

Nova glavna rasprava zakazana je za 17. prosinca. Optužnicom, koja je podignuta potkraj listopada 2023. uz bivšeg župana Dekanića obuhvaćeni su Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš, i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.

Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. nagodila s Uskokom i priznala krivnju pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.

Dekanić podnio ostavku tek nakon izazivanja druge nesreće 2024. Optužnica Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. u Cerni vozio službeni automobil pod utjecajem 1,44 promila alkohola te zbog nedopuštene i neprilagođene brzine prouzročio prometnu nezgodu, u kojoj su oštećena dva vozila te ograda obiteljske kuće.

Za što se tereti Dekanić?

U nakani da izbjegne odgovornost za prouzročenu nesreću, s vlasnicom oštećenog vozila i svojim bratićem Krešimirom Bičanićem, koji je na njegovo traženje svojim automobilom ubrzo stigao na mjesto nesreće, dogovorio kako će u slučaju dolaska policije neistinito prikazati da je službenim automobilom upravljao Bičanić i da je do nesreće došlo uslijed izbjegavanja naleta na životinju na cesti, dok se Dekanić nalazio na mjestu suvozača.

Uskok navodi da su, nakon što je policija dobila dojavu o nesreći, optuženi policajci prihvatili Dekanićevo traženje da neistinito prikažu da je Bičanić skrivio prometnu nesreću upravljajući službenim vozilom županije, kao i da neistinito prikažu okolnosti uslijed kojih se dogodila prometna nesreća.

Nakon očevida i "poduzimanja drugih službenih radnji" te neistinitih izjava okrivljenika policajci su Bičaniću uručili obavijest da je počinio prekršaj i na taj način Dekaniću omogućili izbjegavanje prekršajne odgovornosti za uzrokovanje prometne nesreće u alkoholiziranom stanju.

Dekanić je 20. lipnja 2024. podnio ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, nakon što je pod utjecajem alkohola, od 0,84 promila u krvi, ponovno izazvao prometnu nesreću, u kojoj je pet osoba lakše ozlijeđeno, među kojima i dvoje djece.

