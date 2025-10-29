Šok u Splitu: Na krovu Poljuda pronašli minu! Na teren izašli specijalci
Ubojitu napravu pronašli su tijekom građevinskih radova
Na Poljudskom stadionu su alpinisti prilikom radova na krovu našli minu, potvrdili su nam to iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
"Nakon što je zaprimljena informacija da je tijekom obavljanja građevinskih radova na krovištu uočeno vojno formacijsko sredstvo-tromblonska mina, danas su na teren izašli specijalizirani policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Split koji su navedeno sredstvo uklonili sa stadiona. S obzirom na to da nije bilo moguće transportirati je, policijski službenici uništili su je u kontroliranoj eksploziji", naveli su iz policije.
Naveli su i da je policija uspješno obavila ovaj zadatak, da nije nastupila nikakva materijalna šteta niti da je bilo ozljeđivanja osoba.
