Šok u Splitu: Na krovu Poljuda pronašli minu! Na teren izašli specijalci

Na Poljudskom stadionu su alpinisti prilikom radova na krovu našli minu, potvrdili su nam to iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.

"Nakon što je zaprimljena informacija da je tijekom obavljanja građevinskih radova na krovištu uočeno vojno formacijsko sredstvo-tromblonska mina, danas su na teren izašli specijalizirani policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Split koji su navedeno sredstvo uklonili sa stadiona. S obzirom na to da nije bilo moguće transportirati je, policijski službenici uništili su je u kontroliranoj eksploziji", naveli su iz policije.

Naveli su i da je policija uspješno obavila ovaj zadatak, da nije nastupila nikakva materijalna šteta niti da je bilo ozljeđivanja osoba.

