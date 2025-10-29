POTVRDILA POLICIJA /

Šok u Splitu: Na krovu Poljuda pronašli minu! Na teren izašli specijalci

Šok u Splitu: Na krovu Poljuda pronašli minu! Na teren izašli specijalci
×
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Ubojitu napravu pronašli su tijekom građevinskih radova

29.10.2025.
17:22
Dragana Eterović
Ivo Cagalj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na Poljudskom stadionu su alpinisti prilikom radova na krovu našli minu, potvrdili su nam to iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.

"Nakon što je zaprimljena informacija da je tijekom obavljanja građevinskih radova na krovištu uočeno vojno formacijsko sredstvo-tromblonska mina, danas su na teren izašli specijalizirani policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Split koji su navedeno sredstvo uklonili sa stadiona. S obzirom na to da nije bilo moguće transportirati je, policijski službenici uništili su je u kontroliranoj eksploziji", naveli su iz policije.

Naveli su i da je policija uspješno obavila ovaj zadatak, da nije nastupila nikakva materijalna šteta niti da je bilo ozljeđivanja osoba.

POGLEDAJTE VIDEO Vojnici na motorima, bombarderi i nuklearno oružje kod NATO granice. Što se događa? 'Ništa ne skrivamo'

PoljudMinaPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POTVRDILA POLICIJA /
Šok u Splitu: Na krovu Poljuda pronašli minu! Na teren izašli specijalci