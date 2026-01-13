FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'MANJE STRESA I BOLOVANJA' /

Zatražili da se radno vrijeme u Hrvatskoj smanji na šest sati: 'To ima ozbiljne posljedice'

Zatražili da se radno vrijeme u Hrvatskoj smanji na šest sati: 'To ima ozbiljne posljedice'
×
Foto: Marko Jurinec/pixsell/ilustracija

Mostov prijedlog temelji se na izmjenama triju ključnih zakona kako bi se šestosatni radni dan jasno definirao, pravno zaštitio i učinio nediskriminirajućim oblikom rada

13.1.2026.
13:40
Hina
Marko Jurinec/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Saborski zastupnik Mosta Ante Kujundžić rekao je u utorak kako ta stranka traži da se osmosatno radno vrijeme smanji na šest sati kako bi roditelji mogli više vremena provoditi s djecom, te da se to regulira zakonski.

"Djeca čiji roditelji rade, odrastaju bez roditelja, a to ima ozbiljne društvene posljedice," upozorio je Kujundžić na konferenciji za novinare. Objasnio je kako šestosatno radno vrijeme ne bi bilo obavezno nego dragovoljno.

"U brojnim sektorima kraće radno vrijeme daje iste ili bolje rezultate, uz manje stresa i manje bolovanja," kazao je. 

'Mora postavi pravno zaštićena opcija' 

Mostov prijedlog temelji se na izmjenama triju ključnih zakona kako bi se šestosatni radni dan jasno definirao, pravno zaštitio i učinio nediskriminirajućim oblikom rada. "U Zakonu o radu, uz izmjene članka 61. koji uređuje puno i nepuno radno vrijeme, šestosatni radni dan definirao bi se kao poseban oblik rada s punom pravnom zaštitom, uz zabranu diskriminacije radnika u plaći, napredovanju i povratku na puno radno vrijeme, kao i uz zajamčenu povratnost kako roditelji ne bi trajno ispali s tržišta rada", pojasnio je 'mostovac'.

Zatražili da se radno vrijeme u Hrvatskoj smanji na šest sati: 'To ima ozbiljne posljedice'
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Istodobno, kaže, predlažu izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, prema kojima bi se radnicima koji rade šest sati dnevno, uz ugovor na neodređeno vrijeme i minimalni prag plaće, priznao puni mirovinski staž, dok bi razliku doprinosa preuzela država, čime se roditelji ne bi kažnjavali u mirovini zbog skrbi za dijete. Prijedlog uključuje i izmjene Zakona o doprinosima, kojima bi se redefinirale osnovice i stope doprinosa te dodatno rasteretili poslodavci koji omogućuju šestosatni radni dan, uz porezne poticaje privatnom sektoru.

"Šestosatni radni dan mora postati pravno zaštićena opcija, a kod djece prisutni roditelj strateški su interes Republike Hrvatske", ustvrdio je Kujundžić.

POGLEDAJTE VIDEO: Pola mirovine i puno radno vrijeme: Stigla nova pravila za one koji žele raditi u penziji

MostAnte KujundžićRadno Vrijeme
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'MANJE STRESA I BOLOVANJA' /
Zatražili da se radno vrijeme u Hrvatskoj smanji na šest sati: 'To ima ozbiljne posljedice'